Сербия требует созвать чрезвычайную сессию Совета безопасности ООН из-за Косово

Президент Вучич подчеркнул, что Сербия способна защитить сербов в Косово, не уточняя, какую защиту имеет в виду.

Сербия требует созвать чрезвычайную сессию Совета безопасности ООН из-за решения парламента Косово о преобразовании сил безопасности в регулярную армию.

Как сообщает Радио Свобода, об этом в обращении к гражданам вечером 14 декабря заявил президент Сербии Александар Вучич.

Вучич подчеркнул, что Сербия способна защитить сербов в Косово, не уточняя, какую защиту он имеет в виду.

Президент Сербии заявил, что «совершенно понятно», что решение косовского парламента было принято с согласия Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Германии. Вучич 14 декабря встретился с подразделениями Вооруженных сил Сербии на юге страны и говорил с ними об их задачах.

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Перед выступлением на телевидении Вучич принял посла России в Белграде Александра Чепурина, который заявил, что передал сербскому президенту сообщение из Москвы.

Представитель миротворческих сил в Косово (КФОР) Винченцо Грасо заявил, что эти силы гарантируют безопасность и защищают всех граждан. По его словам, Североатлантический альянс примет соответствующие выводы в связи с решением парламента Косово.

Как сообщал УНИАН, парламент Косово в пятницу, 14 декабря, проголосовал за создание армии этой страны.

Президент Сербии Александар Вучич обвинил Приштину в создании угрозы сербам, которые живут на территории Косово.

Тем временем в НАТО выступили против создания косовской армии. "Я сожалею, что это решение было принято вопреки беспокойствам, высказанным НАТО. Хотя действительно Косово в принципе следует принимать решение о трансформации СБК, мы четко указали, что был выбран плохой момент", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

С момента провозглашения независимости Косово от Сербии в 2008 году, последняя продолжает настаивать на своем суверенитете над территорией Косово. На территории Сербии проживают около 55 тысяч этнических албанцев, а на территории Косово - 100 тысяч сербов. Половина из них живут на севере страны. Они не признают албанские власти и считают себя гражданами Сербии.