Польша требует от генконсульства России оплатить аренду за 10 лет - СМИ

После того как суд Петербурга постановил выселить за неуплату аренды польское генконсульство, аналогичные претензии к российскому генконсульству предъявили власти Гданьска и требуют оплатить 2,3 млн злотых аренды. Об этом пишет издание Gość Gdański, передает Украинская правда.

Генеральное консульство РФ в Гданьске от 1951 года занимает два помещения на улице Батория и за это время ни разу не вносило арендную плату за пользование зданиями.

"Двусторонние консультации по поводу этой недвижимости длятся уже около 10 лет и не пришли в этом вопросе никакого взаимопонимания. Поэтому Гданьский магистрат еще летом прислал консульству счет на оплату за пользование недвижимостью за 10 лет на сумму 2,3 млн злотых", - отметил представитель муниципальной пресс-службы Дариуш Володжко.

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По его словам, в магистратуре до сих пор не получили ответа от российского консульства.

В российском консульстве отказались предоставлять комментарии по этому поводу.

В то же время, по словам Володжко, российская сторона считает, что помещения, занятые консульством, принадлежат ей, поскольку в 18 веке Россия владела недвижимостью в Гданьске.

По информации издания, аналогичная проблема есть и у Варшавы, которой Россия за аренду 6 помещений в столице должна 8 млн злотых.

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Напомним, Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области постановил выселить генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге за неуплату аренды.

Согласно решению суда, с польского генконсульства будет взыскано 74 млн рублей и судебные расходы.