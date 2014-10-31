В России закрывают украинское генконсульство

Об этом УНИАН сообщили в генконсульстве.

«Согласно решению МИД Украины, генеральное консульство Украины в Нижнем Новгороде завершает свою деятельность», - говорится в сообщении.

Для дальнейшего решения консульских вопросов необходимо обращаться в консульский отдел Посольства Украины в РФ в Москве.

Читайте такжеПольское консульство в Севастополе эвакуировало своих сотрудников из КрымаПосле реорганизации на территории России, кроме консульского отдела при Посольстве Украины в Москве, будут работать консульские учреждения в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

В то же время, по информации УНИАН, генконсульства Украины в Екатеринбурге и Новосибирске будут переформатированы в консульства. «Понижение статуса не должно повлиять на работу консульских учреждений с гражданами Украины», - сообщил сотрудник посольства Украины.

Как сообщал УНИАН, генеральное консульство Украины в Нижнем Новгороде открылось 14 февраля 2012 года. Консульский округ генконсульства включал 14 субъектов РФ, входящих в состав одного из экономически мощных регионов РФ - Приволжского федерального округа: Республика Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области и Пермский край.