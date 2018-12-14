"Никто еще не видел королеву в таком гневе»: Елизавета ІІ отчитала Меган Маркл — СМИ

Встреча королевы с герцогиней произошла на фоне сообщений о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

После того, как Кейт Миддлтон в одиночестве посетила Букингемскский дворец, появилась информация о том, что королева Елизавета II вызвала к себе Меган Маркл и сурово ее отчитала.

Об этом пишут американское издание Star и австралийское New Idea, передают Факты.

Как утверждает некий инсайдер, личный секретарь королевы организовал встречу Ее Величества с беременной герцогиней Сассекской.

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«Это был настоящий выговор… Королева сказала Меган, что она „уничтожает Гарри“, становясь между ним и его братом Уильямом с его женой Кейт. Никто во дворце еще не видел королеву в таком гневе!» — сообщает источник.

Встреча королевы с герцогиней произошла на фоне сообщений о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, в том числе о том, что Меган довела Кейт до слез, а также о том, что она грубо обошлась с помощниками герцогини Кембриджской. После этого Кейт заявила, что такое поведение неприемлемо.

«Это мой персонал и я сама с ними разговариваю», — заявила жена принца Уильяма супруге принца Гарри.

Как известно, Гарри и Меган сейчас готовится к переезду из Кенсингтонского дворца, где они жили по соседству с Кейт и Уильямом, в загородное имение Фрогмор-хаус.

«Это полный хаос. Все надеялись, что семьи принцев будут жить в гармонии. Но они становятся лишь все более отстраненными…» — утверждает инсайдер.

Все это не делает 92-летнюю королеву счастливее.

«Для Меган установили новые правила, в число которых входит не расстраивать Кейт и Уильяма, а также их сотрудников», — пишет пресса.

Меган была ошарашена, но покинула королеву с гордо поднятой головой.