И зачем так скакать?: Business Insider удивило видео спецназа России

Российский телеканал RT опубликовал видео, на котором бойцы отряда специального назначения зачем-то выбивают ногами лобовое стекло автомобилей.

Российская пропаганда подписала видео довольно пафосно: «Обычная тренировка российского спецназа». Оно начинается с того, что бойцы едут на бронетранспортере, а затем быстро спрыгивают с него. В следующем кадре один боец с позиции лежа вскакивает на ноги и в замедленной съемке бьет другого ногой в грудь, пишет Business Insider.

А в следующем плане спецназовцы штурмуют автомобиль. И тут один из них перепрыгивает капот, выбивает ногами лобовое стекло и только затем осуществляет выстрелы в направлении водительского места.

«После этого на экране еще больше акробатических маневров, но вдруг опять один из спецназовцев прыгает через капот машины, выбивает ногами лобовое стекло и стреляет из пистолета. Остается не понятным, какое такое тактическое преимущество дают подобные выбивания лобового стекла», - удивляется американское издание.

Do you train as hard as this? pic.twitter.com/h4RgNHRy0z