Глава МИД Греции фотографируется с идеологом "рашизма" Дугиным, призывавшим к геноциду украинцев

Фото Дугина с Коцасом распространил в сети Твиттер шведский предприниматель из Киева Андерс Остлунд.

"Греческого министра иностранных дел ассоциируют с российским идеологом Дугиным, который выступает за геноцид украинцев", - написал Остлунд.

Дугин, известный как радикальный ультраправый публицист, неоднократно прямо призывал к уничтожению украинцев. Так, 24 августа 2014 года он опубликовал пост в соцсетях, где назвал украинцев "появившейся из канализационных люков расой ублюдков".

Читайте такжеВ России собирают подписи за освобождение профессора МГУ, который призывал убивать украинцев"Украину нужно очистить от идиотов. Геноцид кретинов напрашивается сам собой", - писал идеолог "рашизма".

6 мая в интервью одному из российских СМИ Дугин заявил об украинцах, что их надо "убивать, убивать, убивать. Больше разговоров никаких не должно быть. Как профессор я так считаю (на то время он был профессором МГУ - ред.)".

Данное заявление вызвало возмущение студентов, в результате чего через два месяца Дугина уволили из университета.

Greek foreign minister is associated with Russian ideologue Alexander Dugin, who advocates on genocide Ukrainians. pic.twitter.com/VUozXMA5On