Франция блокирует проведение чрезвычайного заседания Совета ЕС по Украине - источник

Франция блокирует проведение внеочередного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 26 января, которое инициировали из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в воскресенье в Брюсселе сообщил высокопоставленный европейский дипломат.

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"Консультации еще продолжаются, и Высокий представитель ЕС Могерини продолжает делать все, чтобы такое заседание состоялось в этот понедельник. Но Франция блокирует такое развитие событий, мотивируя тем, что министр иностранных дел Лоран Фабиус не сможет приехать", - сказал европейский дипломат.

Как известно, с инициативой о проведении такого заседания выступила председательствующая в ЕС Латвия из-за последних событий в Украине, в частности, обстрела Мариуполя.