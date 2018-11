Умер режиссер Николас Роуг

Николас Роуг дебютировал как режиссер в 1970 году с картиной-притчей «Представление» .

В возрасте 90 лет умер английский режиссер Николас Роуг.

Читайте такжеУмер британский певец Девин Лима

Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на его семью. Сын Николас Роуг-мл. рассказал, что его отец умер в пятницу. «Он был настоящим отцом, только в августе он отметил свое 90-летие», - сказал Роуг-мл.

Николас Роуг дебютировал как режиссер в 1970 году картиной-притчей «Представление» (Performance) с участием Мика Джаггера.

Наиболее известные работы - мистический триллер «А теперь не смотри» (Don’t Look Now, 1973), фантастическая драма «Человек, который упал на Землю» (The Man Who Fell To Earth, 1976) с Дэвидом Боуи в главной роли.