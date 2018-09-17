Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону

Зону планируется создать вдоль линии соприкосновения, ее глубина должна составить 15–20 километров.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение создать вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15–20 км.

Об этом сообщает РБК. Ее планируется создать к 15 октября. Из зоны будут выведены радикально настроенные боевики. Вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок должен пройти до 10 октября.

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Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции. Также Турция укрепит свои наблюдательные пункты в Идлибе.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять турецкие патрули и российская военная полиция.

По словам Эрдогана, достигнутые решения позволят предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

Ранее СМИ сообщали, что Турция активизировала поставки оружия сирийской оппозиции и укрепляет свои блокпосты в провинции Идлиб.