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Путин и Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону

21:51, 17 сентября 2018
Мир
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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / REUTERS

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение создать вдоль линии соприкосновения в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15–20 км.

Об этом сообщает РБК. Ее планируется создать к 15 октября. Из зоны будут выведены радикально настроенные боевики. Вывод тяжелых вооружений всех оппозиционных группировок должен пройти до 10 октября.

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Как пояснил Эрдоган, в демилитаризованной зоне останутся представители оппозиции. Также Турция укрепит свои наблюдательные пункты в Идлибе.

Контроль в демилитаризованной зоне будут осуществлять турецкие патрули и российская военная полиция.

По словам Эрдогана, достигнутые решения позволят предотвратить гуманитарный кризис в Идлибе. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации в Идлибе.

Ранее СМИ сообщали, что Турция активизировала поставки оружия сирийской оппозиции и укрепляет свои блокпосты в провинции Идлиб.

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Теги: #Россия#Турция#идлиб