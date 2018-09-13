Турция активизировала переброску войск и оружия в Идлиб - СМИ

Трое из собеседников агентства говорят, что военные и оружие были направлены только на границу.

Турция активизировала поставки оружия сирийской оппозиции и укрепляет свои блокпосты в провинции Идлиб.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Трое из собеседников агентства говорят, что военные и оружие были направлены только на границу между двумя странами. Четвертый утверждает, что Анкара направляет бойцов в Идлиб.

По словам Мустафы Сераджи, которого Reuters называет «высокопоставленным сирийским повстанцем», в Идлиб идут десятки бронемашин и танков и сотни бойцов спецназа.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся саммит Турция-Россия-Иран. Президенты приняли Тегеранскую декларацию, вновь призвав террористов сложить оружие. Эрдоган настаивал на прекращении военных операций в Идлибе - единственном крупном регионе страны, который остается в руках повстанцев. Но в итоге пункт о перемирии в декларацию не включили. Позже турецкий президент отметил, что наступательная операция на Идлиб со стороны режима Башара Асада приведет к гуманитарной катастрофе.