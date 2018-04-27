Искусственный интеллект поможет самолетам "глушить" радары

В составе вооруженных сил самолеты радиоэлектронной борьбы должны выполнять несколько задач.

Американская компания Northrop Grumman приступила к разработке новой системы обнаружения и подавления сигналов радиолокационных станций, включая и радары с изменяющейся частотой излучения.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Flightglobal, для разработки новой системы планируется использовать технологии машинного обучения. Новая система будет использоваться на самолетах радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler.

Некоторые современные радиолокационные станции, включая и радары с активной фазированной антенной решеткой, имеют режим скачкообразной перестройки рабочей частоты. В этом режиме радиолокационная станция периодически резко изменяет частоту излучаемого сигнала. Это делается для того, чтобы осложнить системам радиоэлектронной борьбы их обнаружение и подавление.

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Обнаружение сигналов таких радаров само по себе является достаточно сложной задачей, которая становится существенно труднее в условиях, когда радиолокационная станция работает в условиях «радиошума» - излучения от коммерческих и частных систем, включая радио, телевидение, сотовую связь.

Разработка новой системы для обнаружения и подавления сигналов радаров ведется компанией Northrop Grumman по контракту с ВМС США, стоимость которого составляет 7,3 миллиона долларов. Согласно заявлению разработчиков, машинное обучение позволяет быстро находить определенные шаблоны в большом объеме данных, поэтому такую технологию нужно использовать при создании системы.

В составе вооруженных сил самолеты радиоэлектронной борьбы должны выполнять несколько задач. В их числе - постановка помех системам связи противника, подавление радиолокационных станций и систем наведения вооружения, а также обнаружение радаров и передающих антенн.

Самолеты радиоэлектронной борьбы могут, например, "скрывать" перемещение войск, подавляя системы обнаружения противника.