Пентагон: американские ВВС подвергаются радиоэлектронным атакам в Сирии

Таким атакам подверглись, например, вертолеты воздушной поддержки коммандос в Сирии.

Глава командования сил специальных операций США генерал Тони Томас заявил об учащении радиоэлектронных атак, которые осуществляются в Сирии против самолетов и вертолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США.

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Генерал Томас заявил, что таким атакам подверглись, например, вертолеты воздушной поддержки коммандос в Сирии, передает Fox News.

К подобным действиям противник прибегает каждый день, создавая препятствия и глуша связь также и с военно-транспортными самолетами.

Между тем, командующий силами спецопераций не уточнил, кого именно он имеет в виду под "противником".

С осени 2015 года в сирийский конфликт вмешалась Россия, разместив свои ВВС на территории, подконтрольной правительству Башара Асада.

Пентагон неоднократно сообщал об опасных маневрах российских истребителей и фронтовых бомбардировщиков, осуществляемых в непосредственной близости к самолетам ВВС или кораблей ВМС США.