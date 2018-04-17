Сирийская былина

По мотивам вяликой победы русского оружия над Западом, кою сдюжил буй-тур Асад под началом Владимира-победоносца. Исполняется на сирийском языке.

«Субботним вечером, когда после ударов США и их союзников еще и суток не прошло, Дамаск напоминал город накануне Нового года. Молодежь шумными толпами маршировала по городу, задорно выкрикивая лозунги во славу Асада и Путина.

- Что празднуете? - спросил я веселую молодежь.

- Победу русского оружия и сирийского мужества над Западом, - не без пафоса отметил парень с коротким крашеным ирокезом на голове».

( репортаж телеканала «Звезда» )

В Вашингтонусе, что в Америке, собиралися старцы злобные: был за главного Трампус чокнутый, ведьма аглицка, звать Терезою, что с отравою вечно носится; подпевахося им младой Макрон, бабкой старою околдованный, что училкою называлася, но училкою не была она.

Злоумыслили старцы злобные против Асада - добра молодца, что под Путиным суетихося, террористусов побивахося силой русскою, бомбой хлорною. Бомба русская - в ней зарин еси, диоксинус в ней, «новичка» щепоть, и полонию в ней немеряно - диво дивное бомба русская!

Разбегаются террористусы, бомбой Путина уязвленные, подыхают их детки малые, трупы синие да вповалочку, бабы злобные мрут неистово - не рожать им впредь террористусов!

Осерчал тогда Трампус чокнутый, закручинилась ведьма аглицка: террористусы зело любы им. Голод, зло, война и умертвия - вот чего они добивахося. Молодой Макрон, коршун плюшевый, бабкой старою околдованный, куннилингусом оболваненный, пуще Трампуса злобно скалится, посылает он силу лютую против Сирии, против Асада: вертолетусы да линкорусы, да подводные субмаринусы, Трампус чокнутый самолеты шлет, кораблей мильён с томагавками; ведьма аглицка на червленый щит брешет бешено провокацию про химическую бомбежечку, коей не было никогда совсем.

Силы русские смело прячутся в складки местности, в море пенное. Тишина вокруг - лишь скрипит очко Вовы Путина, воеводушки, в темном бункере под Барвихою. Не за то скрипит, что убиту быть, - двойников поди столько нажито, что мочить их всех во сортирусах - совершеннейшая бессмыслица. А за то скрипит, что грозит сие величайшею катастрофою, что затеяли старцы злобные в Вашингтонусе, что в Америке, где за главного - Трампус чокнутый. Безответственная политика.

Но не дрогнуло сердце Асада, сам же Асад куда-то спрятался, говорили, что в базу русскую. Поджидал он там томагавкусы, что считалися шибко умные. Взял он палку еще советскую, что при Брежневе разработали, да с той палкою смело бросился на ракетусы-томагавкусы, посбивал их все, поразбрасывал, растоптал ногой, принял жопою те, что сразу сбить не случилося, да не стало в ней разрушения.

Победив врага русской палкою, добрый молодец побивахося вертолетусы да линкорусы, да подводные субмаринусы, самолетики, кораблей мильён, ведьме аглицкой тож досталося. Молодой Макрон, коршун плюшевый, оболваненный куннилингусом, под кровать залез, думал - спрятался, но и там его богатырь словил. Трампус чокнутый повинихося, пеплом волосы посыпахося, слезы горькие лил еси, да не дал ему слово молвити Асад праведный, зла не алчущий, - отрубил ему буйну голову, и Аллах акбар, слава Путину.

Так победа пришла вяликая.

Записал Василий Рыбников