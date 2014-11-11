На востоке Латвии появились активисты, которые агитируют за присоединение к РФ

В латвийской местности Латгалия неподалеку российско-латвийского границы появились активисты, которые агитируют за присоединение региона к России. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на латвийское издание Diena.

"Активисты приходят к людям домой, раздают буклеты и рассказывают о возможности присоединения Латгалии к России. Они ходят в школы и другие общественные учреждения. Кто-то говорил о деньгах, которые предлагаются лицам, занимающим руководящие должности, с призывом переходить на сторону этих агитаторов", - рассказал председатель совета Краславского края Гунарс Упениекс.

По его мнению, состоятельных людей подобная агитация не убедит, но "бедных проще убедить в том, что большой сосед может быть спасением".

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При этом руководители других латгальских органов самоуправления не считают, что в регионе возникла угроза для безопасности.

Председатель совета Лудзенского края Алина Генделе (Латгальская партия) утверждает, что за исключением действий нескольких людей пожилого возраста в бывшей партии Линдермана, в городе и крае ситуация спокойная.

"Почему так плохо думают о нашем крае? Вся молодежь отлично говорит на латышском языке. У нас живут самые большие патриоты Латвии! Людям здесь приходится больше думать о бытовых вещах, у них нет времени подписываться под глупостями", - прокомментировал ситуацию с безопасностью заместитель председателя совета Зилупського края.

Впрочем, в полиции безопасности не стали комментировать оперативные мероприятия в Латгалии. Полиция призывает жителей сообщать о действиях, направленных против территориальной целостности и конституционного строя Латвии.