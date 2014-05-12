Около 2,5 миллионов жителей Донбасса приняли участие в опросе о присоединении к Днепропетровщине

В населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, где в воскресенье проходил территориальный опрос граждан по вопросам присоединения к Днепропетровской области, проголосовало около двух миллионов человек, сообщили Радио Свобода в комиссии по организации мероприятия.

По предварительным данным комиссии, в Луганской области в опросе приняли участие более 975,6 тысяч людей, в Донецкой - 1 миллион 467 тысяч. Руководитель комиссии Михаил Лысенко уточнил, что это еще неполные данные, не все участки сейчас отчитались о количестве участников.

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Как информируют в комиссии, как и планировали, голосование происходило на Донбассе - в Дебальцево, Енакиево, Ясиноватой, Авдеевке, Волновахе, Новоазовске, а также Луганщине - Алчевске, Стаханове, Брянке, Северодонецке, Рубежном, Кременной, Старобельске, Сватово и т.д.

В общей сложности работало более 40 избирательных участков, также действовали передвижные урны для голосования.

Ранее в Луганской и Донецкой областях около 100 территориальных общин высказались за присоединение к Днепропетровщине: комиссия получила от них копии обращений к Верховной Раде Украины о внесении изменений в соответствующие нормативные акты и изменении административно-территориальной подчиненности.

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Одновременно в некоторых частях Донецкой и Луганской областей, которые ныне контролируют вооруженные пророссийские сепаратисты из группировок «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика», в воскресенье пытались провести незаконные «референдумы» относительно «независимости» этих территорий.