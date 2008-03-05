Клинтон победила Обаму на праймериз в трех штатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хилари Клинтон, по предварительным данным, в "супервторник номер два" победила на внутрипартийных первичных выборах (праймериз) в штате Техас, передает Associated Press.

Таким образом, Х.Клинтон одержала победу в трех из четырех праймериз, прошедших накануне: помимо Техаса бывшая первая леди обошла своего конкурента Барака Обаму в Огайо и Род-Айленде, а последний одержал победу в штате Вермонт.

Ранее наблюдатели отмечали, что "супервторник номер два", названный так по аналогии со вторником 6 февраля, когда голосование прошло сразу в 24 штатах, для Х.Клинтон - это день, который покажет, имеет ли бывшая первая леди реальные шансы переломить ход гонки в свою пользу и обойти Б.Обаму.

Между тем среди республиканцев победитель уже определился. Им стал главный фаворит предвыборной гонки от Республиканской партии США Джон Маккейн. Во вторник, 4 марта, он одержал победу на внутрипартийных первичных выборах в штатах Огайо, Род-Айленд, Техас и Вермонт.

До сегодняшнего дня чисто теоретические шансы на победу во внутрипартийной гонке за президентский пост сохранял экс-губернатор Арканзаса Майк Хаккаби. Он уже вышел из предвыборной борьбы и поздравил Дж.Маккейна с победой.

Накануне в четырех американских штатах: Огайо, Техасе, Род-Айленде и Вермонте - стартовали решающие праймериз, в результате которых могут окончательно определиться кандидаты в президенты США как от Демократической, так и от Республиканской партий.

РБК