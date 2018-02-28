Звездная проститутка Настя Рыбка обратилась к Путину (видео)

Первые лица российского государства так и не научились назначать свидания, сетует Рыбка.

Nastya Rybka's massage to Vladimir Put in. " We're being transported to another prison again. To Bangkok. They don't explained WHY. This is the 3rd prison. After "being released" on bail. Thanks to all journalists for their help and phone so we can film it. Our first officials of the state still hadn't been taught how to ask for a date " Nastya Rybka informed. Обращение Насти Рыбки к Владимиру Путину. «Нас снова перевозят в другую тюрьму. В Бангкок. Зачем не объясняют. Это уже третья тюрьма. После «выхода» под залог. Спасибо журналистам за помощь и телефон чтобы это снять. Наши первые лица государства так и не научились назначать свидание. » передала Настя Рыбка! Допис, поширений Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) 28 Лют 2018 р. о 12:38 PST

Фигурантка скандала с российским олигархом Олегом Дерипаской, звездная проститутка Настя Рыбка, оказавшаяся в тюрьме Таиланда, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

Обращение Насти Рыбки к главе российского государства опубликовано на ее странице в Instagram.

Читайте такжеНастя Рыбка заболела: пообещавшая раскрыть связи Трампа проститутка рассказала об условиях в тайской тюрьме"Владимир Владимирович, вытягивать девушку на свидание через три тюрьмы - это как минимум неэтично. Я заплатила залог, в залоге отказано было, хотя сначала тайское правительство было согласно. Потом вмешалось ФСБ и в залоге отказали. Скажите, пожалуйста, зачем вытягивать меня из Таиланда, когда я этого не хочу и когда я гражданка другой страны?", - говорится в ее видеообращении.

"Я ж сказала - и так вам все расскажу, просто нужно было со мной встретиться. Но вы же не встретились. Неделя прошла, сейчас вы присылаете своих сотрудников. Есть более легкие способы вытащить девушку на свидание. Если хотите узнать, какие, вы знаете, где их почитать", - сказала Рыбка.

Ранее сообщалось, что Рыбка пообещала разоблачить связи президента США Дональда Трампа с Россией.