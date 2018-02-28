Звездная проститутка Настя Рыбка обратилась к Путину (видео)

14:19, 28 февраля 2018
Мир
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Допис, поширений Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru)

Фигурантка скандала с российским олигархом Олегом Дерипаской, звездная проститутка Настя Рыбка, оказавшаяся в тюрьме Таиланда, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

Обращение Насти Рыбки к главе российского государства опубликовано на ее странице в Instagram.

Читайте такжеНастя Рыбка заболела: пообещавшая раскрыть связи Трампа проститутка рассказала об условиях в тайской тюрьме"Владимир Владимирович, вытягивать девушку на свидание через три тюрьмы - это как минимум неэтично. Я заплатила залог, в залоге отказано было, хотя сначала тайское правительство было согласно. Потом вмешалось ФСБ и в залоге отказали. Скажите, пожалуйста, зачем вытягивать меня из Таиланда, когда я этого не хочу и когда я гражданка другой страны?", - говорится в ее видеообращении.

"Я ж сказала - и так вам все расскажу, просто нужно было со мной встретиться. Но вы же не встретились. Неделя прошла, сейчас вы присылаете своих сотрудников. Есть более легкие способы вытащить девушку на свидание. Если хотите узнать, какие, вы знаете, где их почитать", - сказала Рыбка.

Ранее сообщалось, что Рыбка пообещала разоблачить связи президента США Дональда Трампа с Россией.

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Теги: #Настя Рыбка#Настя Рыбка Путин