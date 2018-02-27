"Если найдете меня еще живой": Настя Рыбка готова рассказать о связях Трампа с РФ

В записанном из движущегося автозака обращении девушка заявила, что готова подкрепить свои слова видео- аудиофактами.

Сексуальная провокаторша, которая накануне была задержана в Таиланде, заявила, что она готова рассказать американской прессе о связях президента США Дональда Трампа и экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта с российскими депутатами и о других деталях вмешательства России в выборы в США, если её освободят из тайской тюрьмы.

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Об этом она рассказала в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Mash.

«Настя Рыбка в прямом эфире сообщила, что готова рассказать американской прессе о связях Трампа, хакерах и прочее, если её вызволят из тайской тюрьмы», – говорится в сообщении.

В записанном из движущегося автозака обращении девушка заявила, что готова подкрепить свои слова видео- аудиофактами. По ее словам, ее арестовали «по чьему-то приказу» из Бангкока и хотят «закрыть надолго».

«Если вы найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с удовольствием с Вами пообщаюсь. Жду ваших предложений», – заявила Рыбка.

Обращение записано на русском языке.