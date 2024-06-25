"Ланцет" - опасное оружие, но его эффективность и близко не стопроцентная.

Беспилотный летательный аппарат-камикадзе "Ланцет" стал одним из самых эффективных видов оружия агрессора. Но на самом деле он не настолько эффективен, как мог бы быть, пишет Forbes.

"Ланцет" - это довольно большой дрон-камикадзе, которым оператор управляет в режиме реального времени. По сути, это большая и мощная версия обычного FPV-дрона, которая способна поражать цели на расстоянии в 40-50 км, что значительно дальше, чем у простых камикадзе-дронов.

В мае Россия осуществила более 300 задокументированных атак с помощью "Ланцетов", что почти вдвое больше, чем за любой предыдущий месяц.

Видео дня

"Это увеличение количества "Ланцетов" вызывает тревогу. Но украинцы находят способы уменьшить влияние "Ланцета", а российские данные показывают, что хоть и опасен, "Ланцет" не так смертоносен, как мог бы быть", - пишет Forbes.

Одна из главных задач "Ланцета" - контрбатарейный огонь по украинской артиллерии. Однако доступные в сети видео показывают, что он не слишком эффективен в этой роли.

За последние 30 дней задокументировано 15 случаев уничтожения "Ланцетами" украинских артсистем различных типов, в еще 52 случаях пушки были только повреждены. Еще 45 видео с ударами "Ланцетов" не дают четкого понимания, насколько результативной была атака. Кроме того, есть еще 9 случаев, когда на видео четко видно промах.

Таким образом, из опубликованных случаев следует статистика: только 12% атак "Ланцетов" являются результативными. Но реальная цифра может быть еще ниже, учитывая, что неудачные удары редко публикуют в сети.

Более того, часто техника получает минимальные повреждения или вообще их не получает после попадания "Ланцета". Forbes ссылается на несколько интервью украинских артиллеристов, чьи САУ продолжали успешно воевать после встречи с "Ланцетами".

Особенно живучими себя показывают немецкие САУ PzH-2000, которые имеют прочную броню и удачное расположение внутренних модулей, что значительно снижает риск детонации боекомплекта после атаки "Ланцета".

"Ланцеты" имеют автоматизированные системы наведения на цель, что позволяет им самостоятельно удерживать цель в случае потери связи с оператором. Однако доступные в сети видео с "Ланцетов" свидетельствуют, что самонаведение может путать технику с ее тенью на земле, которую беспилотник и пытается атаковать.

Если САУ часто спасает прочная броня, то прицепная артиллерия конструктивно очень простая и одновременно достаточно прочная, чтобы без особых последствий пережить большинство атак беспилотников. В дополнение к этому украинцы активно используют муляжи пушек, изготовленные из металлических труб. Оператор дрона не может отличить муляж от настоящей пушки, поэтому в таком случае "успешная" атака на самом деле не дает агрессору никакого результата.

Как отмечает Forbes, "Ланцет" является, несомненно, грозным оружием, но его затмевают другие образцы оружия, в частности тысячи малых дронов-камикадзе, в которых Украина, кажется, имеет численное и качественное преимущество.

Дроны на войне в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские морские дроны переломили ход войны в Черном море. Технологии в этом направлении стремительно развиваются. Украина потопила или повредила около двух десятков российских кораблей всех размеров с помощью морских дронов. В частности, они нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту. Украина также атаковала ракетами российские корабли и портовые объекты.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты показали работу квадрокоптера, который оснащен системой борьбы с беспилотниками с помощью сетки, которая выстреливается в сторону другого БпЛА. Систему назвали "Сеткомёт", она позволяет перехватывать дроны типа Mavic и является безопасной альтернативой тарана.

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