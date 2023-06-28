Россияне пытаются повторить успехи ВСУ в применении дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов.

Российские войска стали значительно активнее использовать барражирующие боеприпасы "Ланцет" на линии фронта. Они становятся все более серьезной проблемой для украинских войск, пишет Reuters.

Так, украинские военнослужащие из четырех разных артиллерийских расчетов в разговорах с корреспондентом агентства назвали "Ланцеты" одной из главных угроз, с которыми они столкнулись на поле боя. Причем частота использования россиянами этих дронов заметно увеличилась в последние месяцы.

"Раньше, весной, они не использовали "Ланцеты" так часто, как сейчас", — заявил изданию артиллерист с позывным "Док", воюющий недалеко от Авдеевки.

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Как рассказал изданию старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт, министерство обороны России поощряет увеличение производства "Ланцета" как дешевого способа поразить дорогостоящее западное оборудование, переданное Украине для ее контрнаступления.

Он отметил, что стоимость такого дрона-камикадзе составляет около 35 тысяч долларов, тогда как стоимость одной ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 – несколько сотен тысяч долларов. Танк Leopard 2 стоит несколько миллионов долларов.

По словам Бендетта, российское провоенное сообщество крайне недовольно тем, что Интернет наполнен видеороликами, где украинцы с помощью своих дронов-камикадзе уничтожают российскую технику. Поэтому российский оборонный сектор сейчас весьма озабочен тем, чтобы создать конкурирующий нарратив.

Причем российские войска сейчас, по всей видимости, копируют ранее использовавшуюся украинцами тактику выманивания важных целей на более открытые позиции, прежде чем поразить их барражирующими боеприпасами.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак признал, что все более активное использование россиянами "Ланцетов" создает трудности.

Ракетным системам ПВО трудно бороться с медленными и низколетящими "Ланцетами". По словам Сака, металлические сетки или клетки вокруг техники способны помочь ограничить ущерб, но лучшая защита — это автоматические противобеспилотные пушки с радарами, а также системы радиоэлектронной борьбы, которые Украина просит у союзников.

Ситуация на фронте – последние новости

Российские захватчики сегодня пытались проводить наступления на пяти направлениях и везде безуспешно, заявили в Генштабе. При этом россияне пытаются наступать на восточном фронте – по направлению на Лиман и Авдеевку. А вот на юге агрессор ведет оборонительные действия.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, в районе Бахмута у россиян складываются особенно трудные условия. Там ВСУ их успешно вытесняют из ранее захваченных сел. Это открывает потенциал и для освобождения самого Бахмута.

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