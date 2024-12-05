По словам эксперта, такие беспилотники должны быть очень высокого класса.

Использовать дроны для запуска ракет типа "воздух-земля" и "воздух-воздух" возможно, однако в этом вопросе есть несколько осложнений, считает украинский инженер Виталий Брызгалов, который изготавливает для военных ВСУ беспилотные самолеты "Кобра".

По его словам, во-первых, такие ракеты тяжелые, а во-вторых, они будут стоить дороже самих носителей, ведь в Украине БпЛА развиваются в первую очередь как дешевое средство поражения.

"Одноразовый беспилотный самолет, вооруженный ракетами, вряд ли сделает более трех-четырех вылетов в многоразовом варианте, потому что либо упадет, либо его собьют. Даже если запустить четыре аппарата, которые донесут заряд точно в цель, это будет значительно дешевле, чем стоимость одной импортной ракеты такого же класса, с боевой частью такого же веса. Поэтому это, в принципе, просто нет смысла", - объяснил инженер для издания "Фокус".

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Он отметил, что похожие средства использовались в начале полномасштабного вторжения, когда она была маневренной. В частности турецкие дроны Bayraktar TB-2 носили такие управляемые ракеты и успешно запускали их, когда оккупанты активно продвигались в тыл Украины и не имели нормальной защиты от ударов с воздуха.

Однако позже их начали использовать реже, ведь боялись потерять из-за угрозы применения врагом ПВО на оккупированных территориях. Сейчас Украина должна наносить удары по тылам армии РФ, где значительно высокая плотность средств ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Чтобы запускать управляемые ракеты с большого расстояния, как российские самолеты, необходим другой класс средств с очень дорогим оборудованием для связи и навигации. Поэтому для таких задач не подойдут дешевые дроны, которые летят в одну сторону, добавляют в издании.

Брызгалов подчеркнул, что нужен самолет-истребитель, который может самостоятельно наводиться и поражать цель или управляться удаленно. Также нужно установить на них высокоэффективные системы, к примеру, радары, которые могут стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов. По его словам, такие БпЛА должны передавать видео на землю, поэтому для этого понадобятся оптические, инфракрасные или тепловизионные камеры.

Кроме того, данные должны поступать военнослужащим без большой задержки, поэтому для этого необходима спутниковая связь.

"Это уже беспилотники очень высокого класса. Объективно такие проекты не рождаются даже за четыре, за пять лет. Очень дорогостоящие и долговременные разработки. Это, по сути, истребители, у которых отсутствует пилот. Это работа больших команд инженеров и целых институтов", - отметил разработчик.

Брызгалов предположил, что дрон и самолет будут иметь примерно одинаковую стоимость, если не учитывать неоценимую жизнь пилота. По словам эксперта, дрон можно сделать дешевле, однако он будет уступать по эффективности, ведь человек-пилот не только видит информацию на приборах, но и "чувствует" самолет.

"Я думаю, что в поражении наземных целей особой разницы не будет, но в воздушном бою внешний пилот на земле, оператор БПЛА, проигрывает пилотируемому самолету", - считает инженер.

Развитие дронов во время войны

Ранее командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" заявил, что война между Украиной и Россией значительно изменилась из-за постоянного улучшения военных технологий, особенно в разработке дронов. По его словам, главной причиной развития технологий в войне является лень.

В то же время авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко считает, что украинским дальнобойным БпЛА не хватает массированности производства. Он отметил, что поменялся бы с россиянами, чтобы украинцы давили на массовость, а они на интеллектуальность.

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