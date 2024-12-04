По словам военного, постоянная модернизация технологий - это бесконечный процесс в войне.

Война между Украиной и Россией очень сильно изменилась из-за постоянного совершенствования военных технологий. Об этом рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Рарог" с позывным "Хасан" в интервью "Армия TV".

"2022 год сильно отличался от 2023 года. Это как 16 столетие с копьями. А 2023 год - это уже пошли какие-то алебарды, арбалеты. А 2024 год - это какие-то автоматы и лазеры. Год от года очень сильно отличается. И я очень сильно боюсь представить, что будет в 2025 году", - сказал "Хасан".

По его мнению, в следующем году мы можем ожидать еще большего усовершенствования технологий. В частности того, что касается дальнобойности тактических дронов.

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"У меня была мечта летать на 7 километров с боеприпасом в 2 килограмма. Мы ее достигли в 2023 году за достаточно короткий период времени. Через пару дней я захотел на 10 километров. Сейчас мы летаем более 25 километров. Сейчас у меня желание летать на 50-60 километров, истреблять их там, не дать возможность им чувствовать себя в тылах комфортно", - добавил военный.

По словам военнослужащего, главной причиной развития технологий в войне является лень.

"Лень - это движущая сила прогресса. Чем ленивее человек, тем лучше он начинает думать. Для меня герой - это пехотинец. Но ленивые люди начинают думать и модернизировать процесс, чтобы он выполнял ту же функцию, что и пехотинец - убивать противника, но находиться в большей безопасности. И противник так же подстраивается. Как бы ты далеко не убегал от фронта, обеспечивая себя средствами дальнего поражения, рано или поздно он тебя найдет. Это бесконечный процесс модернизации, технологий и решений", - пояснил "Хасан".

Украинские БПЛА - важные новости

Накануне командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что Украина в целом имеет паритет с россиянами по количеству использования тактических ударных дронов на фронте. По его словам, на некоторых участках враг имеет преимущество в БПЛА, а на некоторых - Силы обороны Украины.

Кроме этого, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство. По его словам - это результат совместной работы частного сектора и государства.

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