Сейчас ситуация с дальнобойными беспилотниками не очень оптимистична, считает эксперт.

Украинским дальнобойным дронам не хватает массированности производства, а также дальнобойности. Такое мнение высказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире "Radio NV".

"Я бы поменялся с россиянами, чтобы мы давили на массовость, а они на интеллектуальность. "Шахед" - это 50 кг взрывчатки на 2000 километров. Наш "Лютый", говорят, что тянет 75 кг взрывчатки. Но дальность - всего 1000 километров. А нам надо бить по основным российским оборонным предприятиям. Которые выпускают ракеты, арсеналы российские в Нижегородской области, которые выпускают бомбы", - сказал он.

Эксперт добавил, что большое количество этих предприятий находится на дальнем расстоянии. Соответственно, 1000 километров, на которые способны бить БПЛА, Украине недостаточно.

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"И, кроме того, массовость - россияне чуть ли не ежедневно выпускают по Украине по полсотни дронов. А у нас такого темпа нет. Мы более эффективно работаем тактическими дронами - здесь действительно есть успехи. А с дальнобойными беспилотниками у нас ситуация не такая уж и оптимистичная", - подчеркнул Романенко.

Украинские БПЛА - важные новости

Ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина запустила в серийное производство ракету-дрон "Паляниця". Также он напомнил, что этот БПЛА является разработкой частного сектора, а не государственного.

Между тем командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил, что Украина достигла паритета с россиянами по количеству использования дронов тактического уровня. Он добавил, что это стало возможно в этом году, когда Украина выросла "на несколько голов" в развитии беспилотников.

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