В четверг Воздушные Силы ВСУ сообщили, что 25 сентября около 4 утра был сбит российский истребитель-бомбардировщик Су-34, атаковавший Запорожье с применением управляемых авиабомб. Позже потерю самолета подтвердил российский блогер-пропагандист Илья Туманов, известный как Fighterbomber.

По мнению украинских специалистов, Су-34 мог попасть в засаду. Не исключено, что ВСУ задействовали для его сбития самолет дальнего радиолокационного наведения.

Как бы там ни было, очередной сбитый Су-34 не должен никого удивлять, ведь это один из самых позорных промахов в истории мирового авиастроения в принципе.

Несколько цифр. По данным ресурса Oryx, во время российско-украинской войны было потеряно чуть менее сорока Су-34. Это едва ли не самые большие потери среди всех типов всех боевых самолетов, которые РФ использовала в российско-украинской войне. Больше украинцы "настреляли" разве что старых советских штурмовиков Су-25 - их потери оценивают в около 40 единиц.

Сами россияне любят критиковать американские стелсы (сам Су-34 никаким стелсом, конечно, никогда не был), указывая на их "уязвимости". Однако даже наименее удачная американская "невидимка" - Lockheed F-117 Nighthawk - за сотни боевых вылетов была сбита лишь один раз. В Югославии, в 1999 году. Это однозначно лучший результат, чем у Су-34, хотя между этими машинами есть определенная разница в характере применения.

Что же не так с российским истребителем-бомбардировщиком?

Если коротко - все. Он появился не в том месте не в то время.

Откровенно говоря, само его появление было ошибкой.

Плюсы. Начнем с преимуществ - тем более, что их перечень довольно короткий.

Самолет создали на базе проверенного советского Су-27 - фактически это просто очередная версия "Сушки". От него он унаследовал неплохую боевую нагрузку, которая составляет 8000 килограммов.

Су-34 может нести разнообразное вооружение, однако среди обилия старого советского и российского хлама можно выделить разве что бомбы с Унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК). Последний превращает обычные неуправляемые бомбы (ФАБ-250, ФАБ-500 и РБК-500) в высокоточные с дальностью действия 40-60 километров.

Это дешевое массовое оружие, которое россияне применяют тысячами. Известно, что один Су-34 может нести четыре бомбы ФАБ-500 М-62 с УМПК. Столько же может брать истребитель Су-35, поэтому нельзя сказать, что "Селезень" (прозвище Су-34) является незаменимым в этом случае.

Минусы. Как уже отмечалось, Су-34 - это один большой недостаток. Выделить что-то конкретное в данном случае довольно трудно, но мы попробуем.

Начнем с концепции. Самолет создали как замену фронтовому бомбардировщику Су-24, который разработали в 70-е. Речь шла об узкоспециализированном самолете, предназначенном для нанесения ударов по наземным и морским целям в непосредственной близости от линии фронта.

Концепция фронтового бомбардировщика полностью себя исчерпала еще в начале 90-х, когда развитие управляемых авиационных вооружений привело к тому, что функцию таких машин начали выполнять обычные истребители.

Наиболее показательным примером в этом случае являются США, которые вообще отказались от тактических бомбардировщиков. Сегодня почти все американские истребители могут эффективно работать по земле.

То же самое касается Израиля, который для ударов по наземным целям использует истребители F-15, F-16 и F-35 пятого поколения. Их эффективность мы могли оценить во время недавней двенадцатидневной войны, когда противовоздушная оборона Ирана была фактически уничтожена, а ядерная программа была отброшена назад, по разным оценкам, на срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Поскольку концепция фронтового бомбардировщика зашла в тупик, Су-34 тоже начали называть "многоцелевым", но это просто игра слов.

Фактически перед нами именно тактический бомбардировщик - машина, концептуально близкая к самолетам 70-х годов - таким, как уже упомянутый Су-24 или американский F-111 Aardvark.

Чтобы понять это, достаточно просто посмотреть на его массу и сравнить ее с показателями других истребителей-бомбардировщиков:

- F-15E Strike Eagle - 14 400 кг;

- F-16C Block 50/52 - 9000 кг;

- F/A-18E/F Super Hornet - 14 500 кг;

- Dassault Rafale - 10 000 кг;

- Eurofighter Typhoon - 11 000 кг;

- Су-34 - 22 500 кг.

*Во всех случаях приведен вес пустых самолетов.

Таким образом, даже без экипажа, топлива и боевой нагрузки Су-34 весит более чем вдвое больше, чем Dassault Rafale, который, кстати, никогда не считался "легким".

Известно, что Су-34 использует двигатели АЛ-31Ф-М1 с форсажной тягой 2×13500 кгс. АЛ-31Ф-М1 - это почти то же самое, что и двигатель АЛ-31Ф, предназначенный для гораздо более легкого истребителя Су-27.

Расчет тягооснащенности (отношение тяги силовой установки летательного аппарата к его весу) позволяет предположить, что для Су-34 этот показатель находится на уровне около 0,70, что сопоставимо с показателями боевых самолетов 50-х годов, таких как Convair F-106 Delta Dart.

Можно также вспомнить тягооснащенность современных истребителей. Так, у российского Су-35С она составляет около 1,1, тогда как показатели Dassault Rafale находятся на уровне около 1,02.

Относительно нового Су-57, в открытых источниках приводят показатели в 1,38, однако не совсем понятно, о каком именно двигателе идет речь (Су-57 еще не получил штатной силовой установки).

Можно сказать проще: Су-34 не способен вести маневренный воздушный бой.

Это огромный и неповоротливый самолет, проигрывающий схватку любому современному истребителю, по крайней мере - на малой и средней дистанции.

Сами россияне говорят, что преимущества Су-34 находятся в другой плоскости, а именно - нанесении ударов по наземным целям. Но это не так. Здесь Су-34 также ничем не лучше других российских истребителей, таких как Су-35С, Су-30СМ или Су-30М2.

Он не имеет над ними преимущества ни в боевом радиусе, ни в боевой нагрузке, ни в практическом потолке, ни в живучести.

Иными словами, Су-35 может нести тот же арсенал оружия, что и Су-34. Его вес так же составляет до 8000 килограммов, и он так же размещен на 12 внешних узлах подвески. Но при этом Су-35 является полноценным истребителем, а Су-34 - нет.

Уникальным отличием Су-34 является бронированная кабина - отчасти именно из-за нее он имеет такой огромный вес. В то же время развитие современного ракетного вооружения полностью нивелировало это "преимущество". Ведь взрыв даже обычной ракеты класса "воздух - воздух" AIM-120 AMRAAM рядом с истребителем приводит к почти неизбежному разрушению самолета.

Конечно, бронированная кабина могла частично защитить от зенитной артиллерии времен Холодной войны, однако сейчас это далеко не главный фактор поражения военной авиации. Зенитные ракеты представляют гораздо большую угрозу и в этом смысле Су-34 ничем не лучше обычного Су-27.

Не выдерживает никакой критики и авионика "Селезня".

Россияне говорят, что радиолокационная станция Су-34 может обнаруживать воздушные цели типа "истребитель" на дальности 90 километров - это критически мало даже по меркам отсталых российских РЛС.

Для поражения наземных целей самолет получил встроенный прицельно-лазерный комплекс "Платан", который "прославился" откровенно ужасным качеством изображения, из-за чего распознать цель экипажу бывает трудно даже в идеальных полигонных условиях.

Существует большая вероятность, что "Платан" вообще не имеет тепловизионного канала, что делает самолет "слепым" ночью, хотя это не критично с учетом наведения бомб с УМПК, использующих спутниковую и инерционную систему наведения.

В целом авионика самолета является типичным образцом российских технологий 90-х, созданных на основе научного задела времен СССР.

Ее нельзя сравнить ни с американскими, ни с европейскими аналогами.

Поэтому можно подытожить основные недостатки Су-34:

слишком большой вес;

плохая маневренность;

архаичное радиоэлектронное оборудование;

отсутствие технологии стелс;

общее моральное устаревание.

Единственным логичным объяснением того, почему россияне еще выпускают этого "мамонта" (количество построенных машин уже превышает 160 единиц) является необходимость загрузить мощности Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Последний специализируется на выпуске именно Су-34, тогда как производством Су-35 занимается другое предприятие - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина.

Необходимость загрузить завод - некий аргумент с точку зрения обороноспособности России, ведь вместо полноценных многоцелевых самолетов россияне получили бессмысленных "Селезней", потенциал которых составляет в лучшем случае 50% от потенциала Су-30, Су-35 или Су-57.

Напоследок отметим, что эффективность Су-34 в российско-украинской войне обусловлена не преимуществами этого самолета, а полным отсутствием у Украины современных истребителей - древние версии F-16 и "Миражи" отнюдь не могут считаться таковыми.

Если бы Украина имела действительно современные самолеты поколения 4+ (о пятом мы уже не говорим), Су-34 давно бы оказался там, где ему место, а именно - на свалке истории.

Илья Ведмеденко