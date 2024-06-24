Украина смогла превзойти гораздо более сильного и богатого противника.

Украинские морские дроны переломили ход войны в Черном море. Технологии в этом направлении стремительно развиваются.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, российский военно-морской корвет покинул безопасную Севастопольскую бухту прошлой осенью после атаки. 14 сентября буксиры вернули корабль в порт, а российские государственные СМИ утверждали, что оно отразило последнюю атаку морских беспилотников. Украинские военные тогда заявили, что их силы использовали "экспериментальное оружие".

В интервью архитектор украинской программы морских беспилотников сказал, что это была первая удачная атака морских дронов, которая вывела из строя российский корабль.

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"Раньше военно-морские беспилотники использовались в основном для наблюдения или логистики. Мы делаем много вещей, которые не делал никто в мире", - сказал бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич.

Украина потопила или повредила около двух десятков российских кораблей всех размеров с помощью морских дронов. В частности, они нанесли серьезный ущерб Крымскому мосту. Украина также атаковала ракетами российские корабли и портовые объекты.

В результате Россия рассредоточила основную часть своего Черноморского флота подальше от Севастополя. Украина смогла возобновить экспорт на миллиарды из главного порта Одессы. Ракетам, выпущенным с российских кораблей, требуется больше времени, чтобы достичь Украины, что дает экипажам ПВО дополнительное время для их перехвата. Россия передислоцировала самолеты-разведчики, реактивные истребители, вертолеты, беспилотники и системы радиоэлектронных помех с линии фронта для противодействия украинским морским беспилотникам, ослабляя давление на украинские сухопутные войска.

Морские дроны относительно дешевые, их трудно обнаружить и защититься от них. Их использование показывает, как меньшие, более бедные страны могут выровнять условия для военно-морских сил против больших, более мощных флотов.

Лукашевич раскрыл подробности украинских операций и планы разработки катеров. СБУ возглавила эти усилия в партнерстве с ВМС Украины. Недавно присоединилось и ГУР.

По словам Лукашевича, не имея ресурсов для создания собственного обычного военно-морского флота, Украина стремится создать отряды из 10 до 20 беспилотников с отдельными функциями, которые в сочетании повторяют возможности одного военного корабля. Недавно разработчики установили реактивную систему залпового огня на морской беспилотник и использовали ее для атаки на наземную цель.

"У нас есть флот, но он разделен на более мелкие элементы", - сказал Лукашевич.

Урок казачества

Использование морских беспилотников Украиной согласуется с ее более широким подходом к войне против значительно большего и более богатого врага. С начала российского вторжения в 2022 году Украина полагалась на быстрое мышление, ловкость и технологическое преимущество, чтобы исчерпать силу противника.

Россия научилась противостоять некоторым украинским инновациям, что стимулирует дальнейшие усилия Украины и ее партнеров по их модернизации. РФ использует различные меры против морских беспилотников, от самолетов наблюдения для их обнаружения до систем РЭБ.

Весной 2022 года ЧФ РФ блокировал порты Украины, угрожал высадкой десанта и запускал крылатые ракеты по украинским городам. Президент Украины Владимир Зеленский поручил высшему руководству службы безопасности и обороны найти выход.

Украинские военные 14 апреля неподалеку от Одессы потопили противокорабельными ракетами флагман российского флота "Москва". Но Украина не имела больших кораблей, непревзойденной авиации и ракет, которые могли бы достичь глубоких глубин Черного моря или базы флота в Севастополе.

В начале войны Лукашевич возглавил спецподразделение в контрразведке СБУ с простой задачей: найти нетрадиционные способы унизить российскую армию. Он вспомнил, как украинские казаки в XVII веке использовали большое количество маленьких, быстрых и маневренных лодок, чтобы победить более мощный флот Османской империи.

Применить этот урок к современности было сложно. Корабль должен был бы преодолеть сотни миль незамеченным, перехитрив русский радар и глушение сигнала, имея на себе сотни фунтов взрывчатки.

На военном полигоне Лукашевич увидел, как беспилотник летал с помощью Starlink. Он поручил производителю дронов построить прототип, используя Starlink для связи. Через три недели генерал управлял морским дроном на расстоянии 16 км.

Судно имело 4,8 м в длину, могло нести 100 кг взрывчатки. Дрон был низким, чтобы избежать обнаружения радаром.

"Мы сделали дрон, который прячется в волнах", - сказал Лукашевич.

17 сентября 2022 года они были готовы атаковать российскую военно-морскую базу в Севастополе. Ночью украинцы запустили 12 морских беспилотников, но когда первый разведчик приблизился к Севастополю, сигнал пропал. Исчезла связь со Starlink. Украинцы были шокированы. Один украинский чиновник пытался убедить Илона Маска, чтобы SpaceX включила Starlink, но тщетно. Позже Маск написал в соцсетях, что отказался активировать Starlink, поскольку, если бы он это сделал, "тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта".

У разведывательного беспилотника закончилось топливо. Он сел на мель в бухте вблизи Севастополя. Российские власти взорвали дрон.

"Борьба с металлом"

Через месяц команда Лукашевича попробовала еще раз, сменив провайдера спутникового Интернета. 29 октября в Севастополь отправились 12 морских беспилотников. Три атаковали фрегат "Адмирал Макаров". Один из них врезался в правый борт, выйдя из строя два двигателя и антенну.

Остальные четыре дрона проскользнули в бухту Севастополя. Впрочем, перепуганные россияне установили барьеры. Один дрон пытался пройти через мелководье, где столкнулся с тральщиком "Иван Голубец". Корабль включил мощный прожектор и начал стрелять из пулемета. Дрон разбился о его корму.

Россияне включили РЭБы, сбивая сигналы GPS. Поэтому командующий ВМС Украины управлял беспилотниками с помощью изображений с их камер. Один из кораблей подорвался возле фрегата "Адмирал Эссен", повредив его винты.

В то же время поврежденный "Адмирал Макаров" возвращался в порт, убегая от повторных атак. Русские батареи береговой артиллерии открыли огонь по фрегату, видимо, считая, что это корабль противника. В конце концов, лодка смогла сообщить, что она дружественная.

Россияне отправили скоростной катер, чтобы попытаться перехватить дрон. Когда беспилотник повернул в сторону российского корабля, Лукашевич через бортовую камеру увидел, что несколько российских моряков прыгают в воду.

"Это свидетельствует о том, что их моряки боятся идти на воду, потому что они сражаются с металлом, а не с моряками", - сказал Лукашевич.

Атака удалась. С помощью нескольких небольших морских беспилотников Украина вызвала панику, повредила три корабля, портовые сооружения и показала, что может поражать лодки где угодно в северо-западной части Черного моря.

Большая лодка

Президент Зеленский поставил новую цель - Крымский мост. Сначала Лукашевич мало что мог проанализировать, кроме фотографий моста с автомобильными и железнодорожными пролетами. Глава СБУ Василий Малюк передал ему проектную документацию моста.

Подробности позволили Лукашевичу подсчитать, что для подрыва опорного столба понадобится около 800 кг тротилового эквивалента. Лодке понадобилось бы достаточно топлива, чтобы проехать около 800 км. Вывод очевиден - нужна более крупная беспилотная лодка.

Лукашевич собрал команду специалистов, которые сделали прототип и загрузили в него более 1300 кг песка, а также испытали новые материалы, чтобы сделать ее менее заметной для радаров. Так появился SeaBaby.

К середине 2023 года они были готовы к работе. 16 июля пять морских беспилотников обошли большое количество вертолетов, военных самолетов и лодок и добрались до КРима.

Первые два беспилотника заметили фрегат "Адмирал Эссен" и хотели атаковать его повторно, но Малыш сказал им сосредоточиться на первоначальной задаче.

Они приближались к мосту, осторожно уклоняясь от торговых судов. На видео из киевского бункера видно напряженную сцену с Малюком и Лукашевичем, которые присели возле операторов беспилотников. Первая лодка промахнулась, но впоследствии вернулась и ударила по опоре автомобильного моста. Второй дрон взорвался под железнодорожной опорой. Произошел мощный взрыв.

Российские официальные лица преуменьшили масштабы ущерба, но украинская разведка заявила, что он даже хуже, чем после предыдущей атаки с помощью грузовика. Малюк и Лукашевич сообщили, что даже после ремонта Россия больше не отправляет через мост тяжелую военную технику, например танки и боеприпасы.

Операция минирования

Лукашевич уже планировал другую операцию. Россияне построили большие заграждения на входе в порт в Севастополе, почти исключая удары с морских беспилотников. Поэтому он придумал альтернативу: установку морских мин.

Команда Лукашевича создала специальный SeaBaby, который мог минировать. Так называемые донные шахты сделаны из пластика, весом около 180 кг, трудно найти, поскольку они ложатся в ил под мелководьем. Они используют акустические и электромагнитные датчики, чтобы обнаружить присутствие корабля, вызывая детонацию.

В течение 1,5 месяца команда отслеживала маршруты морских кораблей и гражданского транспорта, прежде чем отправить SeaBaby для установки двух мин. 14 сентября на такой мине подорвался ракетный корвет "Самум".

В течение следующих недель SeaBaby заложили еще около 15 шахт. Во время одного из рейсов, дрон открыл огонь из гранатомета по патрульным катерам РФ класса "Раптор", повредив их.

11 октября большой патрульный катер "Павел Державин" во время входа в Севастопольскую бухту получил повреждения. Он ковылял в порт для проверки. 13 октября судно шло в другой порт на ремонт, но подорвалось на мине. Большой буксир, отправленный для спасения корабля, также подорвался.

Несколько дней спустя произошел взрыв на современном противоминном корабле, одном из двух в российской службе.

Тем временем в игру вступал еще один украинский игрок - ГУР. Разведчики создали свой морской дрон Magura, чтобы сосредоточиться на операциях в открытом море, где скорость и маневренность являются критическими.

Военно-морской беспилотник "Магура" совершил первую успешную операцию в ноябре, когда потопил два российских десантных катера в порту на западе Крыма.

Он задел другие корабли в море, включая корвет, большой десантный корабль и скоростной патрульный катер, спущенный на воду в 2021 году. ГУР повредило этот катер, "Сергей Котов", в двух предыдущих атаках.

5 марта операторы ГУР снова приблизились к кораблю несколькими беспилотниками. "Сергей Котов" пытался уклониться, пройдя между гражданскими кораблями, "но это не помогло". Разведка показала атаку одного дрона. Судно затонуло.

Как Украина модифицирует вооружение

Морские дроны Magura вооружили ракетами. Как рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый", на них были установлены ракеты класса "воздух-воздух".

Отмечается, что одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты советского производства Р-73. Оснащенные ими дроны Magura уже использовались во время боевых операций на Черном море.

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