Морские дроны Magura вооружили ракетами, - спецназовец ГУР (видео)

По его словам, один из таких дронов уже выполнял боевые задачи в Черном море.

На морскую платформу Magura установили ракеты класса "воздух-воздух".

Об этом сообщил командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый" в интервью журналисту Максиму Крапивному.

По его словам, одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту Р-73 - ракеты советского производства класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.

Оснащенные такими ракетами ударные морские дроны Magura уже использовались во время боевых операций на Черном море. Это стало серьезным фактором страха и риска для российской авиации, отметил воин.

"Такие разработки эффективны - россияне их очень боятся. Когда они их видят, то боятся даже подлетать. А уникальность в том, что такого ни у кого нет. Это вооружение уже установлено, и оно будет давать свои результаты", - сказал "Тринадцатый".

Командир "Group 13" также вспомнил свои эмоции, когда управляемая им Magura поразила российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

"Адреналин просто накрывает. Руки - мокрые. При этом дроном надо управлять достаточно ювелирно, я бы сказал - нежно. Движения не должны быть резкие и неконтролируемые. Все должно происходить плавно", - пояснил он.

Морские дроны: какие безэкипажные катера использует Украина

Как известно, Украина активно использует беспилотники в войне с российскими оккупантами. В частности, они играют большую роль в битве за Черное море.

Наиболее часто в СМИ упоминаются морские дроны Magura V5. Представитель ГУР Андрей Юсов в мае заявлял, что они нанесли ущерб российскому флоту на 500 млн долларов. По его словам, процесс совершенствования этих беспилотников продолжается постоянно.

Также на слуху еще одни морские дроны - Sea Baby, которые есть на вооружении у Службы безопасности Украины. Не так давно стало известно, что их оборудовали системами "Град".

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