Сейчас прорабатывают сразу две версии машины с колесной формулой 6×6 и 8×8.

В Украине разрабатывают новую модификацию колесного бронетранспортера "Отаман". Работы ведет украинский производитель бронетехники НПО "Практика", пишет "Милитарный"

"Мы этот проект достаточно активно разрабатывали в 2018–2019 годах, однако по разным причинам он был приостановлен. Однако мы его восстановили и просто сейчас полным ходом разрабатываем "Отаман" можно сказать, в обновленной версии", – пояснил представитель объединения Сергей Вилков.

Отмечается, что модификация должна учесть опыт и ошибки, которые были допущены при разработке старой версии БТР. Также во внимание примут новые требования, поставленные представителями государственных структур.

Как пишет издание, машина получит новый силуэт корпуса. Это связано с внутренней перекомпоновкой внутренних узлов. При этом моторно-трансмиссионное отделение, которое в старой версии "Отамана" размещено справа от водителя, полностью займет всю переднюю часть внутреннего объема.

Место механика-водителя разработчики планируют вынести за это отделение. Такое решение должно значительно повысить эргономику и безопасность экипажа.

Вилков заметил, что такая компоновка будет аналогичной немецкой колесной боевой машине Boxer. Поэтому БТР "Отаман" будет иметь похожий силуэт с наклоненной под острым углом верхней лобовой деталью.

"Машину в старом варианте сделали без детально прописанного технического задания. Проблема была в том, что это были скорее определенные контуры того, какой она должна быть, без детальных требований к отдельным системам. К примеру, по бронированию было указано, что машина должна нести навесную керамическую защиту, однако не были определены конкретные требования к защите", – рассказал он.

Однако, как отметил представитель компании, некоторые требования к модификации "Отамана", по мнению разработчиков, являются избыточными. К примеру, требуется, чтобы уровень защиты машины соответствовал 5 классу согласно стандарту STANAG 4569. Он предусматривает противоснарядную защиту от обстрелов подкалиберными 25-мм снарядами на расстоянии 500 метров.

"По мнению разработчиков, оптимальным решением для колесного бронетранспортера было бы обеспечение круговой защиты по 2 классу с возможностью установки навесной керамической брони с соответствующим ростом до 4 класса. Простым языком, речь идет о базовой защите от обстрела бронебойными патронами калибра 7,62×39 мм на дистанции 30 метров с возможностью повышения параметров до боеприпасов калибра 14,5×114 мм на расстоянии 200 метров", – пишет "Милитарный".

Известно, что новая модификация БТР "Отаман" также получит многослойное V-образное дно, которое должно обеспечить лучшую противоминную защиту для экипажа и пехотинцев в десантном отделении.

Сейчас НПО "Практика" прорабатывает сразу две версии машины с колесной формулой 6×6 и 8×8. Отмечается, что старый "Отаман" в версии 6×6 в полной комплектации с боевым модулем и навесной керамической броней весил 26 тонн. Ожидаемый вес новой модификации БТР в версии 8×8 будет достигать около 30 – 32 тонн.

Как Украина модифицирует вооружение

Морские дроны Magura вооружили ракетами. Как рассказал командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый", на них были установлены ракеты класса "воздух-воздух".

Отмечается, что одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты советского производства Р-73. Оснащенные ими дроны Magura уже использовались во время боевых операций на Черном море.

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