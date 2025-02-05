В теории этот танк способен самостоятельно сбивать вражеские снаряды, которые в него летят.

"Уралвагонзавод", единственное в России предприятие, способное выпускать новые танки, показало новую версию основного боевого танка Т-90М, как утверждается, оснащенную комплексом активной защиты. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

На башне танка можно видеть дополнительные датчики, а также оборудование, которое ранее не демонстрировали на серийных образцах. По мнению некоторых специалистов, речь идет о комплексе активной защиты "Арена-М".

Этот комплекс предназначен для перехвата в ближней зоне вокруг танка ракет и других противотанковых боеприпасов путем их физического уничтожения специальными контрбоеприпасами.

Проще говоря, Т-90М сможет уничтожать боеприпасы, которые его атакуют, что теоретически даст ему преимущество на поле боя.

В состав "Арена-М" входят радиолокационные станции, которые контролируют пространство вокруг танка, а также пусковые шахты с готовыми к запуску контрбоеприпасами.

Танк Т-90М: справка

Т-90М является модернизацией танка Т-90, который в свою очередь представляет собой глубоко модернизированный Т-72.

Россияне никогда не скупились на эпитеты относительно Т-90М, называя танк "передовым" и "умным". Впрочем, российско-украинская война быстро продемонстрировала слабые места этого танка.

Как выяснилось, он очень уязвим из-за конструктивных недостатков, присущих советской школе танкостроения. Речь, в частности, об устаревшей системе автоматического заряжания, которая делает Т-90М склонным к детонациям боеприпасов.

Также на некоторых видео можно видеть, как башня Т-90 выходила из строя и начинала хаотично двигаться в разные стороны.

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