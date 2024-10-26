Второй завод уже также почти построен, отмечает директор концерна.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, и первый из них уже работает. Об этом рассказал директор концерна Армин Паппергер в интервью ТСН.

"Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине", - рассказал он, добавив, что компания владеет 51% акций этого предприятия.

Паппергер отметил, что Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине, а также планирует наладить производство систем ПВО.

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"Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять", - отметил он.

Он также подробно объяснил, какими будут мощности этих заводов.

"Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Возможности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которых у вас нет на данный момент... Также будет изготовление артиллерии и боеприпасов для танков там", - поделился Паппергер.

Rheinmetall в Украине

В марте стало известно, что Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

Впоследствии в концерне сообщили, что первые снаряды могут сойти с конвейера в Украине через 15 месяцев.

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