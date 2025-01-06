За этот заказ заплатит Берлин.

Украина получит от немецкого оружейного концерна Rheinmetall в 2026 году еще 180 тыс. снарядов 35-мм калибра для зенитных установок ПВО Gepard.

Как говорится в пресс-релизе компании, такой заказ сделало Министерство обороны Украины. "Киев заказал 180 000 боеприпасов HEI-T - осколочно-фугасных с трассирующим элементом", - говорится в сообщении производителя.

Пресс-служба отметила, что стоимость заказа - "в высоком двузначном диапазоне миллионов евро", его профинансирует Германия, где и будут производиться боеприпасы.

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Боеприпасы, которые заказала Украина, могут быть использованы для поражения различных воздушных целей, в частности дронов.

Передача Gepard Украине

Германия передала Украине 55 зенитных танков Gepard. Первые из них прибыли летом 2022 года. Эти танки хорошо зарекомендовали себя в противовоздушной обороне Украины.

Летом прошлого года Rheinmetall заявила, что откроет в Украине четыре военных завода, а уже в октябре директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил об открытии первого из заводов.

В ноябре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в Украине вскоре начнет работу второй завод Rheinmetall.

Справка УНИАН. Gepard - зенитная самоходная установка, предназначенная для прикрытия сухопутных войск и поражения воздушных целей. Может стрелять со скоростью до тысячи выстрелов в минуту.

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