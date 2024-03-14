Немецкий концерн планирует производить в нашей стране снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

"Сейчас Украина является для нас важным партнером, мы видим там потенциал в размере от двух до трех миллиардов евро в год", - заявил председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер.

Издание отмечает, что общий оборот Дюссельдорфской группы, производителя танка Leopard 2, достиг 7,2 миллиарда евро в 2023 году, и ожидается около 10 миллиардов евро в этом году. В середине февраля крупнейший немецкий производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, которые крайне необходимы стране в войне против российского агрессора.

"Эта установка, для которой в ближайшее время будет сделано первооснову в неизвестном месте, будет копией завода боеприпасов, который Rheinemetall сейчас строит на своем историческом месте в северной Германии, в Унтерлюссе. Литва также должна вскоре принять фабрику боеприпасов из группы", - пишет СМИ.

По словам Паппергера, на всех своих предприятиях Rheinmetall рассчитывает на общее производство 1,1 миллиона 155-мм снарядов в среднесрочной перспективе, чтобы укрепить свою позицию мирового лидера в этой области.

"Ожидается, что группа изготовит 700 000 снарядов в 2025 году и до 500 000 в этом году. До российского вторжения в Украину Rheinmetall производил только 70 000 в год", - резюмирует издание.

Концерн Rheinmetall - последние новости

Rheinmetall в Испании будет делать таинственные ракеты под аналог HIMARS. По данным Infodefensa, ракеты с дальностью стрельбы до 300 километров должны быть изготовлены на мощностях в Испании в течение 2024-2027 годов.

При этом не раскрывается не только количество ракет, которые Rheinmetall Expal Munitions должен изготовить в следующие несколько лет, но и их тип.

Также УНИАН сообщал, что Rheinmetall откроет в Украине завод по производству снарядов. Он будет выпускать снаряды калибра 155 мм, а также метательные снаряды.

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