О запуске в работу первого завода сообщалось в октябре.

Немецкая оружейная компания Rheinmetall планирует достроить второй военный завод в Украине уже "скоро". Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Rheinmetall только что открыл первый завод в Украине. Скоро будет завершено строительство второго предприятия", - сказал генсек НАТО.

По словам Рютте, оборонная промышленность Германии имеет большое значение как для оказания военной помощи Украине, так и в целом для удовлетворения технических потребностей НАТО. В частности он упомянул сотрудничество между американскими и европейскими компаниями, которые совместно намерены произвести в Баварии 1 тыс. ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

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Заводы Rheinmetall в Украине

Как писал УНИАН, еще в марте стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Эти предприятия будут производить системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох.

В октябре директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже запущен в работу. Он также пообещал выпустить первую "украинскую" БМП Lynx уже до конца года.

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