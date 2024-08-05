Главная задача Skynex, это объектная противовоздушная оборона.

Немецкие зенитно-артиллерийские комплексы противовоздушной обороны Skynex начали защищать украинское небо. Кадры с этой системой показаны в официальном видео ко дню Воздушных сил ВСУ.

Комплекс разработан немецкой Rheinmetall Air Defence, сообщает "Милитарный". Издание пояснило, что главная задача Skynex, это объектная противовоздушная оборона. Поскольку пушечные установки не являются самоходными, они используются для защиты аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

Батарея системы Skynex состоит из четырех 35 мм пушечных установок, поста управления и радиолокационной станции, которая обнаруживает цель и наводит на нее пушки.

Видео дня

При этом пушечные установки также имеют собственную радиолокационную станцию, которая совмещена с оптической системой. В первую очередь, они используются для захвата воздушных целей, а использование оптической системы, обеспечивает высокую точность против малых целей.

Вооружение для ВСУ

В 2022 году Rheinmetall анонсировала, что изготовит две батареи Skynex для одной из стран Европы и запросила финансирование на это у немецкого правительства. Через некоторое время СМИ сообщили, что эти две батареи, стоимостью 182 млн евро, получит Украина.

Передача систем состоялась в рамках военной помощи от Германии, которую ВСУ получили в начале этого года.

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