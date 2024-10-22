Немецкая система противовоздушной обороны малой дальности предназначена для борьбы, в частности, с дронами и вертолетами.

Немецкие зенитные артиллерийские комплексы Skynex от компании Rheinmetall, которые являются средствами противовоздушной обороны малой дальности, будут полезны для Украины, в частности, поскольку имеют открытую архитектуру - украинская сторона сможет в них интегрировать свои собственные технологические достижения, обеспечивая эффективность систем в условиях меняющейся динамики на поле боя.

Открытая архитектура позволяет Skynex легко интегрироваться с другими датчиками и платформами противовоздушной обороны, и "эта особенность особенно полезна для Украины, учитывая динамичный характер конфликта и постоянную адаптацию Россией своего оружия для повышения устойчивости к системам ПВО", пишет Forbes.

"…это позволяет Украине использовать возможности своей растущей отечественной оборонной промышленности, которая добилась значительных успехов в области военных технологий. Открытая архитектура способствует быстрому внедрению этих инноваций, позволяя интегрировать в платформу Skynex новые сенсоры, радары, системы целеуказания, ракеты или системы борьбы с беспилотниками", - отмечается в материале.

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По сведениям журналистов, благодаря открытой архитектуре время интеграции новых "фишек" может сократиться с нескольких лет до нескольких месяцев:

"Компания Oerlikon, дочернее предприятие Rheinmetall, разработала систему ПВО Skynex как передовую модульную платформу ПВО малой дальности для борьбы с воздушными угрозами ближнего радиуса действия, включая беспилотники, вертолеты и низколетящие управляемые ракеты".

Помощь Украине от Германии

Немецкие власти уже поставили Украине две системы Skynex. Ожидается, что наша страна получит еще два таких средства ПВО.

В середине октября Германия объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи. В частности, в него вошли две системы противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T среднего радиуса действия, разработанные немецкой компании Diehl Defence, и ракеты к ним.

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