"Сарматы" должны были идти на замену баллистическим ракетам.

Взрыв российской ракеты "Сармат", который произошел прямо во время испытаний, отражает текущий этап российского оборонно-промышленного комплекса, который не может преодолеть создание технологически сложных образцов вооружения - считает директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Это крайне интересная история, потому что такое впечатление, что у россиян есть "царь-пушка", "царь-колокол", а здесь они собирались сделать "царь-ракету". Парадоксально то, что предварительно где-то в апреле 2022 года эта ракета была принята на обеспечение в вооружение российской армии и должна была бы уже изготавливаться. Кстати, испытания в 2022 году были - одни из немногих - удачными, соответственно, это использовалось российской стороной для атомных запугиваний наших европейских партнеров", - сказал эксперт в эфире "Эспрессо".

Собственно эта ракета "Сармат", по его словам, должна была идти на замену баллистическим ракетам, которые находятся в стационарном базировании РФ, которые были разработаны и изготовлены в Украине.

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"Мы говорим о ракетах СС-18, которые изготавливались на Южмаше. То есть сейчас по ракетам, то наземная составляющая в РФ базируется на наших украинских ракетах, которые уже длительное время не обслуживаются", - уточнил специалист.

По его данным, именно на замену СС-18 должна была прийти "Сармат", которая, условно говоря, имеет значительный вес - 200 т, может лететь на более 16 тыс. км, вес ее боевой части - в пределах 10 т, которая разделяется на 16 боеголовок. То есть, как считает Згурец, это был наиболее запугивающий элемент в российской триаде ядерных сил именно в наземном компоненте.

"Сейчас эта ракета, которая должна была бы прийти на вооружение в РФ, взрывается во время очередных испытаний. Это разрушает то, что Кремль предварительно заявлял об этой ракете. Соответственно, все это не соответствует действительности, а сейчас эти испытания показывают, что на самом деле состояние с доводкой этой ракеты выглядит довольно плачевным", - отмечает эксперт.

Он обращает внимание: здесь "тренд" в том, что на текущем этапе оборонно-промышленный комплекс РФ не может преодолеть создание технологически сложных образцов вооружения.

"Ситуация, связанная с "Сарматом" и другими разработками, - реальный оценивающий уровень возможностей российской оборонки на сегодня", - подчеркнул Згурец.

Взрыв ракеты "Сармат" в РФ - детали

Напомним, в РФ прямо во время испытания на полигоне взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". По данным исследователей, это произошло во время заправки на полигоне.

По словам аналитиков, испытания РС-28 "Сармат" оказались полным провалом. Ракета сдетонировала в шахте, оставив огромный кратер и уничтожив полигон. Говорилось, что "Сармат" - ракета на жидком топливе, поэтому эта авария могла произойти отдельно от фактического запуска.

Как писал УНИАН, РС-28 "Сармат" - российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования, с многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Длина ракеты составляет 35 м, стартовая масса - 208 т, масса заброски - около 10 т. Дальность полета ракеты составляет 16 тыс. км.

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