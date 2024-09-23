Испытания ракет КНДР имеют значительно большую результативность, хотя и собраны из тех же деталей, что и российские, отметил аналитик.

Россия не впервые провела неудачные испытания ядерной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Об этом в эфире Radio NV заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. "Их процесс ввода в эксплуатацию можно считать по количеству взрывов. В прошлом году в феврале был взрыв "Сармата". Однако, в российском Министерстве обороны заявили в сентябре 2023 года, заявляют, что она поставлена на боевое дежурство. Как по мне, такая спешка - это попытка продемонстрировать миру введение в эксплуатацию нового супероружия. Это является очевидным элементом путинского ядерного шантажа", - считает эксперт.

В то же время он сравнил способности России и КНДР в создании аналогичных баллистических ракет. По словам эксперта, испытания северокорейских ракет имеют значительно большую результативность, хотя и собраны из тех же деталей, что и российские. По мнению эксперта, есть две причины такой низкой результативности российской ядерной программы.

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"Первым важным фактором является то, что у россиян нет мощной теоретически-практической школы, которую имела Украина. Россияне решили, что они смогут справиться своими силами. Впрочем, преодолеть эти проблемы можно - Северная Корея не лучший пример, но серьезный по сравнению с россиянами. И здесь возникает другой фактор - жадность. Не только конструкторов, но и менеджеров. Когда вся вертикаль построена на откатах и воровстве - такая продукция и получается", - добавил Лакийчук.

В центре внимания российская ракета "Сармат" - что сообщалось

Накануне во время испытания в России взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". По данным исследователей, инцидент случился во время заправки на полигоне. На месте, где проводились исследования, остался большой кратер. Полигон был уничтожен.

По данным Института изучения войны, Минобороны РФ 7 октября 2023 года отметило производство межконтинентальной баллистической ракеты. Таким образом, по мнению аналитиков, Кремль подтвердил предыдущие заявления диктатора Владимира Путина о якобы "успешных испытаниях" ракеты.

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