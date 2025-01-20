По его словам, технике оккупантов далеко до этой БМП.

Ветеран российско-украинской войны рассказал, что боевая машина пехоты M2 Bradley, с которой он работал, выдерживала танковый обстрел, попадание "Ланцета", противотанковой управляемой ракеты и миномета.

В комментарии Армия TV Герой Украины, командир боевой машины М2 Bradley Александр Кроковец (позывной "Карацупа") рассказал, что военной технике захватнической армии Российской Федерации очень далеко до Bradley по качеству брони и безопасности самого экипажа:

"Техника, конечно, бомбезная. Миномет 82-й если попадает - то как "щелбана" по фанере дать, такой звук. Не чувствуешь вообще. Мы подрывались на минах, то если бы не шел огонь, дым, и машина не становилась, реально не понимаешь, что произошло. Пока не загорается машина или пока мехвод не говорит "все, приехали".

БМП Bradley на вооружении ВСУ

Напомним, Соединенные Штаты Америки анонсировали поставки этих боевых машин в 2023 году. Украинские военнослужащие неоднократно отмечали качество и боевую живучесть американских БМП.

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Летом инструктор 1-го батальона 47-й бригады "Магура" рассказывал, что российские оккупанты устраивают "охоту" на Bradley.

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