Речь идет о такой украинской системе, как "Лима".

Украина, возможно, нашла способ противодействовать одной из самых современных и опасных ракет РФ, а именно "Кинжалу" с помощью радиоэлектронного подавления и музыки. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Известно, что "Кинжал" может запускаться с модифицированных перехватчиков МиГ-31 и нести боеголовку весом 450 кг на расстояние более 480 км.

Эта ракета движется настолько быстро, что даже американские системы противовоздушной обороны Patriot не могут ее перехватить, поэтому Россия часто использует это вооружение во время обстрелов украинских электростанций и городов.

Как музыка помогает Украине

В то же время украинские военные говорят, что их собственная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Лима" успешно препятствует работе системы наведения "Кинжала".

Операторы подчеркнули, что система, которой управляет украинское подразделение "Ночная стража", за последние две недели заглушила или отвернула около десятка "Кинжалов".

Отмечается, что бойцы "Ночной стражи" заменили спутниковый навигационный сигнал ракеты на украинский патриотический гимн "Батько наш Бандера", который посвящен националисту Степану Бандере.

"Любая нестандартная информация, предоставленная ракете со спутниковым наведением путем подделки, может вызвать ошибку в навигации. Это помогает подразделению также "противодействовать российской пропаганде", защищая украинские цели", - добавляют в материале.

По сравнению с традиционными системами РЭБ, которые транслируют шум, чтобы заглушить сигналы, "Лима" использует цифровое подавление, сочетая глушение, спуфинг и кибератаки, чтобы запутать навигационный приемник оружия. Такая многоуровневая атака направлена не только на нарушение работы, но и на введение в заблуждение.

Аналитики говорят, что российские планерные бомбы могут отклоняться на 50-100 метров под влиянием "Лимы".

Даже российские военные блогеры признают, что бомбы "теряют способность к точной коррекции полета" и попадают не в цель из-за такой системы.

"Сообщение об успехе системы "Лима" подчеркивает, как Украина адаптируется к кампании России по нанесению ударов на большие расстояния с помощью инноваций, а не равенства огневой силы. Поскольку война всё больше переходит в сферу электронного и информационного доминирования, такие системы, как "Лима", могут оказаться решающими, делая самые современные ракеты России неэффективными и дорогостоящими", - подытожили в Interesting Engineering.

Другие новости об оружии

Как писал УНИАН, ранее европейские благотворители передали Украине "истребитель в духе Второй мировой", а именно Як-52, который будет выполнять роль истребителя и бороться с российскими беспилотниками.

Известно, что сам Як-52 является советским спортивно-тренировочным самолетом, который впервые поднялся в небо в 1974 году.

В то же время Defense Express писал, что созданные для Украины ракеты ERAM станут базой для новой дешевой ПВО. Отмечается, что проект США реализуют специально для Украины, и под ним скрываются сразу две крылатые ракеты от компаний Zone 5 Technologies и CoAspire.

