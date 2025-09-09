После заключения двух крупных контрактов индийские ВС не получили ни одного нового самолета.

Индия стремится получить еще 250 истребителей, но сталкивается с дефицитом собственных самолетов и проблемами поставок двигателей. Как пишет Defence Express, амбиции Индии существенно усилить свои воздушные силы пока упираются в ряд проблем - от вывода из эксплуатации старых МиГ-21 до задержек с поставками отечественных истребителей Tejas. На фоне этого в стране заявляют о потребности еще в около 250 боевых самолетов, что превышает авиапарк многих государств мира.

По данным Indian Defense News, ситуация обострится после списания двух эскадрилий МиГ-21, что сократит количество боеготовых эскадрилий с 42 необходимых до 29. По данным аналитиков, сейчас Индия имеет более 500 истребителей, в основном французского и российского производства. В то же время на долю Tejas приходится лишь 37 самолетов, которые должны были стать заменой устаревшим МиГ-21.

Хотя индийский авиапарк значительно превышает возможности Пакистана, который имеет около 400 истребителей, он существенно уступает Китаю с его более 1300 боевыми самолетами. Кроме того, проблемы с техническим обслуживанием Су-30МКИ российского производства, осложненные международными санкциями, ограничивают боеспособность индийских ВВС.

Tejas рассматриваются не только как замена старых самолетов, но и как важный фактор повышения общей боеготовности. Однако после заключения двух крупных контрактов индийские военные до сих пор не получили ни одного нового самолета. Первое соглашение было подписано еще в 2021 году, однако поставки задерживаются из-за отсутствия двигателей F404 американской General Electric. Ожидалось, что передача начнется в этом году, но фактически процесс сорван, а новую партию придется ждать до 2028-го.

Индия параллельно пытается разработать собственный двигатель, однако программа длится уже около 40 лет без ощутимых результатов. Это делает страну зависимой от внешних поставщиков.

В то же время Индия активно расширяет сотрудничество с Францией. Закупки истребителей Dassault Rafale для ВВС и флота будут сопровождаться локализацией производства, включая изготовление фюзеляжей. Кроме того, французская компания Safran будет сотрудничать с индийской промышленностью над проектом истребителя пятого поколения.

Для покрытия нынешних потребностей достигнута договоренность о локализации двигателей F414 - следующей версии F404, которая планируется для модернизированных Tejas. При этом предусмотрена передача до 80% технологий.

Несмотря на большие планы, большинство из них пока остаются проектами, реализация которых требует времени. К тому же для Индии главной проблемой может стать не столько количество самолетов, сколько их реальная боеготовность и надежность в современных условиях.

Напомним УНИАН, в сентябре 2025 года Индия планирует вывести из эксплуатации свой самый массовый истребитель, который имеет плохую репутацию. По данным The Economist, после проигранной войны с Китаем в 1962 году Индия начала дружить с Москвой, которая предложила МиГ-21. Тогда было приобретено сотни бортов у СССР, еще несколько сотен Индия изготовила сама по лицензии. В целом речь идет о почти 950 самолетах, которые хорошо себя показали в Индо-Пакистанской войне 1971 года, став одним из символов могущества Индии.

В то же время нюансы конструкции крыльев, шасси и турбореактивного двигателя создавали проблемы со стабильностью самолета на малых скоростях. В целом Индия потеряла 476 бортов в результате аварий, в которых погибли 200 пилотов и 60 гражданских лиц. Из-за таких страшных потерь истребитель прозвали "летающий гроб".

