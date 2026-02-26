Военные говорят, что некоторые их побратимы уже ищут места для перевода в другие бригады.

68 отдельную егерскую бригаду, которая с начала полномасштабной войны входила в состав Сухопутных войск, переводят в Десантно-штурмовые войска (ДСВ).

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на трех собеседников в бригаде среди руководства и рядового состава. Издание добавляет, что в бригаде также меняют командира. Если раньше ее возглавлял Сергей Третьяк, то вместо него теперь будет глава штаба 25-й воздушно-десантной бригады Семен Сиколов.

"В один момент нам сообщили, что будет директива, и мы станем аэромобильной бригадой. Причину не доводили. Либо мы хорошо себя показали на Покровском направлении, и нам таким образом хотят дать развиваться, но уже в составе ДШВ, либо наоборот – нас проиграли в карты", – цитирует издание одного из собеседников.

В то же время другой военный отметил, что на фоне изменений часть военнослужащих уже планируют перевод в другие бригады:

"Ребята из 25-й – молодые, резкие, имеют много планов. Настроения в бригаде – такие себе, несколько ключевых людей уже ищут себе места для перевода. Сейчас будем служить по-новому. Но нос не вешаем, были егерями – будем десантниками".

Журналисты отмечают, что причины таких изменений неизвестны. Сейчас 68-ю бригаду ждет переформатирование, пополнение и, вероятно, еще кадровые изменения. В то же время сообщается, что сам Третяк ранее служил только в подразделениях Сухопутных войск. И после перехода бригады в ДШВ, он самостоятельно ушел из бригады из-за того, что он не является десантником. Он возглавлял эту бригаду в течение двух лет, в частности во время обороны Покровска и его окрестностей.

Ситуация в районе Покровска: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что РФ, вероятно, захватила город Покровск в Донецкой области в течение последних недель. В то же время эксперты отмечают, что Силы обороны продолжают удерживать позиции вокруг города.

Как отметил командир 3-го механизированного батальона 44-й ОМБр Вячеслав Гудзь с позывным Грач, РФ ждет появления "зеленки", после чего планирует наращивать свои силы на Торецко-Покровском направлении. Он также отметил, что это направление является "очень важным" для РФ.

