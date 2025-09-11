Беспилотник был создан на базе аппарата "Дрозд".

Российские оккупанты показали многоцелевой FPV-дрон, на который установили автомат Калашникова. Соответствующее фото нового оружия появилось в Telegram-канале Ukraine context | russia no context.

Отмечается, что беспилотник получил название "Арбалет" и позиционируется как универсальное средство для прикрытия колонн, штурма позиций и применения в качестве зенитного средства.

Как пишет "Милитарный", дрон был создан на базе аппарата "Дрозд" с полетным контроллером DeviceF40SD. Оба устройства разработаны и изготавливаются компанией "Девайс Консалтинг" из Санкт-Петербурга.

""Арбалет" имеет дальность полета от 6 до 15 км, способен подниматься на высоту до 5 км и развивать скорость около 100 км/ч с полезной нагрузкой до 4 кг. В качестве вооружения используется автомат АКС-74У с магазином на 30 патронов", - добавляют в материале.

Приблизительная цена дрона составляет 140 тысяч рублей (около 1650 долларов), однако неизвестно, учтена ли в эту сумму стоимость автомата и его модификации.

В то же время в "Девайс Консалтинг" заверили, что могут изготавливать до 500 таких БпЛА в месяц.

Оружие РФ - последние новости

Как писал УНИАН, РФ пытается "воскресить" устаревшие комплексы С-300. В частности спутниковые кадры с 9 августа свидетельствуют о том, что Россия вывела шесть универсальных передвижных башен 40В6МД, три радара 30Н6 и два 5Н66, 13 пусковых установок 5П85, четыре мобильные ремонтные мастерские и 14 генераторов.

"Это означает, что Россия пытается вернуть в эксплуатацию важнейшие части системы (радары), поскольку эта модель уже некоторое время не производится. А эти батареи, которые хранятся, на самом деле являются резервом запасных частей", - отметил OSINT-аналитик Athene Noctua.

Также сообщалось, что в России появился морской дрон на оптоволокне. По словам аналитиков Defense Express, технические ограничения - вес кабеля, дальность и слабый сигнал - ставят под сомнение эффективность такого дрона, в то же время он несет реальную угрозу.

