Украина намерена запустить производство пропеллентов в соседней стране, поскольку сейчас в нашем государстве налаживать их производство рискованно.

Взрывчатые вещества в Украине должны изготавливаться в партнерстве государственных и частных компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр стратегических отраслей экономики Герман Сметанин сообщил на международном форуме оборонных индустрий в Киеве. "Идет программа освоения производства Explosives and Propellants в Украине (взрывчатых веществ и пропеллентов). Мы благодарны нашим партнерами. Мы получили первую партию порохов, произведенных за пределами Украины", - сказал Сметанин.

При этом, как сказал министр, на этот год в Украине обеспечены порохами в соответствии производственной программы.

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Также идет работа об освоении производства на территории Украины.

"Относительно производства взрывчатых веществ, наша позиция такова, что нужно партнерство между государственными и частными производителями. На сегодня есть такое сотрудничество. У нас уже началось производство взрывчатых веществ в Украине. Частично на государственных предприятиях, частично на частных", - добавил Сметанин.

По его словам, нет никакого запрета на ведение такой деятельности частными производителями.

"Правительство максимально способствует тому, чтобы все, кто хочет производить оружие, мог это делать в Украине. На сегодня взрывчатые вещества уже осваиваются и частично производятся частными производителями", - сказал Сметанин.

Отдельно во время выступления на одной из панельных дискуссий форума международных индустрий президент Государственной акционерной холдинговой компании "Артем" Владимир Зимин отметил, что сейчас наиболее критическими компонентами являются пропелленты.

"Мы планируем создать производство пропеллентов в соседней стране, поскольку сейчас мы видим, что производство пропеллентов является очень рискованной инициативой. Именно поэтому мы сейчас на очень продвинутом этапе с нашими партнерами, и я надеюсь, что в следующие 12 месяцев мы будем в том положении, чтобы нарастить производство пропеллентов для нужд нашей артиллерии", - отметил Зимин.

Выпуск оружия в Украине

В апреле этого года стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall планирует построить в Украине как минимум четыре оружейных завода. Будущие предприятия будут производить снаряды, военную технику, порох и оружие ПВО.

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