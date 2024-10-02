Стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress называют "символом Холодной войны".

Один из B-52H после ремонта получил необычную историческую окраску в честь NB-52A, доработанного Stratofortress, который использовали в качестве носителя в различных испытаниях, в частности, ракетного самолета X-15. Об этом сообщает The War Zone.

С учетом того, что машина Wolfpack приписана к 49-й испытательной эскадрилье, возможно, ее перекрасили не просто так. По мнению экспертов, самолет могут начать использовать для тестов нового гиперзвукового оружия.

Напомним, США уже использовали B-52 для тестов гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

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И хотя с этим оружием связывали большие ожидания, его разработка фактически завершилась ничем. После нескольких неудачных тестов проект в 2023 году был отменен.

Что интересно, некоторые испытания ARRW проводили даже после этого. Как тогда заявили американцы, это было сделано для "дальнейшего развития передовых гиперзвуковых систем".

Бомбардировщик B-52 - справка

B-52 Stratofortress является американским стратегическим бомбардировщиком-ракетоносцем компании Boeing. Он находится на вооружении Воздушных сил США с 50-х годов.

За все время построили более 740 таких машин, однако сейчас американцы эксплуатируют лишь относительно небольшую часть из этого количества. Бомбардировщик использовали в большом количестве военных конфликтов, в частности, во вьетнамской войне.

Согласно планам, США будут держать B-52 на вооружении еще много лет. Stratofortress будет нести службу вместе с новейшим стелс-бомбардировщиком B-21 Raider, который сейчас активно испытывают.

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