цей матеріал доступний українською

СМИ нашли захоронения российских военных, участвовавших в активных боях 2014-го на Донбассе

21:48, 31 июля 2020
Война
492 0
Где погиб Суслов, пока неизвестно, однако есть дата смерти: 14 июня 2014 года / bbc.com/russian

Журналисты русской службы BBC нашли могилы российских военных, воевавших на Донбассе, вопреки официальным заявлениям Кремля, что регулярная армия РФ в конфликте на востоке Украины не участвует.

Служба BBC опубликовала материал сегодня.

Читайте такжеСутки на Донбассе: боевики применили гранатомет и стрелковое оружие

Так, могилу офицера Сил специальных операций РФ, капитана С.Б. Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Сонлцегорске, где находится база УСН «Сенеж».

При жизни он был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», посмертно стал кавалером ордена «Мужества». Где погиб офицер, пока неизвестно, однако есть дата смерти: 14 июня 2014 года. Именно в то время на востоке Украины шли активные бои за Мариуполь.

bbc.com/russian

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же года - вероятно, в боях за луганский аэропорт. На востоке Украины бывшие военные были в составе тогда сформированной частной компании «Вагнер», которую связывают с известным петербургским бизнесменом и другом Путина Евгением Пригожиным.

Недавно недалеко от этой аллее появился памятник «Зарайцам, погибшим в локальных военных конфликтах». И на аллее героев, и на памятнике упомянутый Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года.

bbc.com/russian

Именно за Трундаева хотели отомстить ФСБ России украинскому разведчику Григорию Сиваченко. По информации СБУ, российские спецслужбы для этого даже завербовали бывшего бойца Нацгвардии Юрия Донцова. Мужчину сразу задержали и вышли на «кремлевский» след.

Как сообщал УНИАН, Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter