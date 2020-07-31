СМИ нашли захоронения российских военных, участвовавших в активных боях 2014-го на Донбассе

Несмотря на немалую доказательную базу участия регулярных войск России на Донбассе, Кремль упорно это отрицает.

Журналисты русской службы BBC нашли могилы российских военных, воевавших на Донбассе, вопреки официальным заявлениям Кремля, что регулярная армия РФ в конфликте на востоке Украины не участвует.

Служба BBC опубликовала материал сегодня.

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Так, могилу офицера Сил специальных операций РФ, капитана С.Б. Суслова группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила в 2016 году в подмосковном Сонлцегорске, где находится база УСН «Сенеж».

При жизни он был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», посмертно стал кавалером ордена «Мужества». Где погиб офицер, пока неизвестно, однако есть дата смерти: 14 июня 2014 года. Именно в то время на востоке Украины шли активные бои за Мариуполь.

Сергей Федчиков и Вадим Василевский были убиты в июле и августе того же года - вероятно, в боях за луганский аэропорт. На востоке Украины бывшие военные были в составе тогда сформированной частной компании «Вагнер», которую связывают с известным петербургским бизнесменом и другом Путина Евгением Пригожиным.

Недавно недалеко от этой аллее появился памятник «Зарайцам, погибшим в локальных военных конфликтах». И на аллее героев, и на памятнике упомянутый Герой России, старший лейтенант Евгений Трундаев, погибший 15 октября 2014 года.

Именно за Трундаева хотели отомстить ФСБ России украинскому разведчику Григорию Сиваченко. По информации СБУ, российские спецслужбы для этого даже завербовали бывшего бойца Нацгвардии Юрия Донцова. Мужчину сразу задержали и вышли на «кремлевский» след.

Как сообщал УНИАН, Россия может начать официальные поставки оружия на Донбасс, если в США примут закон о выделении $300 млн в год на военную помощь Украине.

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