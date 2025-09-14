Он отметил, что в военных кругах РФ давно говорят о сценариях глобальной эскалации.

Российскому диктатору Владимиру Путину не выгодно завершать войну, которую он ведет против Украины. Более того, Москва ищет новый конфликт.

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что новую войну Россия ищет на Западе. Именно с этим он связал недавний инцидент, когда во время атаки по Украине российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

По его словам, есть еще одна причина, почему России нужна новая война.

"В Кремле четко понимают, что если 700 тысяч приедут из Украины, а еще из них 200 тысяч "зеков", половина даже если выживет, то какая криминогенная обстановка будет в России и какое общественное мнение они сформируют, когда их здесь называют оккупантами? Они же это понимают, как бы там пропаганда не говорила. И они приедут и будут рассказывать, что они делали в Украине, как они убивали. А что делать с юнармией, которая сегодня с первого класса бегает с автоматами полосу препятствий? Они преодолевают с единственным лозунгом – "убивать хохлов"", – продолжил Жданов.

Эксперт добавил, что из-за этого Путину не выгодно завершать войну в Украине. Кроме того, в военных кругах РФ давно говорят о сценариях глобальной эскалации.

К примеру, еще в 2021 году российский генерал Герасимов написал статью для военного издания РФ, которая называлась "Третья мировая война нового гибридного типа".

"Там все это описано. Там нет конкретики о странах и территории каких стран, но методика ее ведения полностью совпадает с тем, что сегодня творится вокруг нашей войны", – констатировал Олег Жданов.

