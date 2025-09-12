Рыженко отмечает, что Украина распространяет свой опыт ведения войны на море.

Украина серьезно сдерживает силы Российской Федерации на Черном и Балтийском морях. Об этом в комментарии УНИАН сказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

Отвечая на вопрос, является ли Украина сейчас гарантом европейской безопасности даже на Балтийском море, он отметил, что она "серьезно сдерживает силы России на Черном и Балтийском морях".

"И она распространяет свой опыт ведения войны на море. Я думаю, он однозначно является полезным для европейских стран, евроатлантического пространства также", - сказал эксперт.

На уточнение, являемся ли мы сейчас примером поведения и на море, не только в сухопутной войне, Рыженко сказал:

"Конечно. У нас, кстати, даже, я так скажу, что немного лучше ситуация на море, чем на суше. Хотя мы и там, и там стараемся. На суше мы даже больше усилий прилагаем, чем на море".

Работа СБУ - последние новости

Как сообщал УНИАН, этой ночью беспилотники Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море, который является конечным пунктом Балтийской трубопроводной системы. Источники в спецслужбе отметили, что Приморск - это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого страна-агрессор Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины обнаружила "крота" в рядах НАБУ. Задержанный работал в закрытом подразделении "Д-2" и входил в масштабную агентурную сеть врага, которая состояла из трех человек. Отмечается, что их разоблачение произошло ранее. По материалам дела, преступную деятельность агентов курировал сотрудник 1 службы департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров.

