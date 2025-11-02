Согласно приведенной информации, Россия запустила в октябре 269 ракет.

В прошлом месяце страна-агрессор выпустила по территории Украины 269 ракет, что является рекордным количеством в этом году, сообщает в Telegram-канале UA War Infographics.

По данным издания, из запущенных Россией 269 ракет 120 удалось сбить. Эти данные приводятся с использованием информации от Воздушных сил Украины.

Отмечается, что за 10 месяцев текущего года, то есть, с января по октябрь 2025 года страна-агрессор уже запустила 1561 ракету. Всего из 1561 ракеты было за это время сбито 877 единиц. Отмечается, что 56% ракет было сбито или обезврежено средствами РЭБ.

Согласно статистическим данным аналитиков, в июне текущего года враг запустил по украинским городам 238 ракет, из которых 176 были сбиты военными или обезврежены средствами РЭБ.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что страны "Большой семерки" обещают прилагать усилия для того, чтобы обеспечить энергетические потребности Украины на фоне российских атак. В частности, министры энергетики этих стран отметили, что применяются санкции против РФ, которые связаны с энергетикой. Кроме этого, продолжается усиление мер по ликвидации теневого танкерного флота РФ, чтобы ограничить доходы на войну.

Также мы писали, что эксперт по авиации Валерий Романенко поделился, что, по его данным, Россия за октябрь выпустила по Украине 101 баллистическую ракету. Он заметил, что ранее такого не было. Например, в сентябре, по словам Романенко, РФ запустила по Украине 21 ракету. Эксперт считает, что Россия долго накапливала собственные ракеты, поэтому сейчас и имеет возможности активно использовать этот запас против объектов инфраструктуры в Украине.

