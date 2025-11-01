На Днепропетровщине разрушен магазин, на Сумщине оккупанты били по гражданскому транспорту.

Россияне в субботу, 1 ноября, атаковали Днепропетровскую и Сумскую области. Известно о двух погибших и около десятка раненых.

Как сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, в Самаровском районе из-за вражеского удара пострадали 8 человек, все госпитализированы, половина - "тяжелые". Впоследствии он добавил, что один человек погиб.

Также, по его словам, в результате удара разрушен магазин, повреждены 7 жилых домов.

Кроме того, Гайваненко рассказал об ударе по городу Марганец Никопольского района. Там от вражеского FPV-дрона погиб 58-летний мужчина и пострадала 54-летняя женщина.

Кроме того, известно о российских ударах по гражданскому транспорту на Сумщине. Так, по данным ОВА, в Середино-Будской громаде вражеский дрон попал в автомобиль, пострадал 29-летний мужчина. В Николаевской сельской общине российский дрон попал по микроавтобусу. Внутри был только водитель, который успел покинуть транспорт до попадания. От удара маршрутка загорелась.

Удары РФ по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, утром 1 ноября РФ ударила по Николаеву "Искандером". Один человек погиб, известно о 15 раненых, среди которых - ребенок. В результате удара повреждены АЗС, автомобили и тому подобное.

Накануне россияне нанесли массированный удар по рынку Херсона. Из-за вражеского удара повреждения получили торговые павильоны, на месте возник пожар. Два человека - 56-летняя женщина и 51-летний мужчина - погибли.

29 октября россияне атаковали детскую больницу Херсона, где на тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал. В результате обстрела пострадали 9 человек, среди них четверо детей и трое медицинских работников.

