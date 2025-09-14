Девочки позировали на камеру звездному отцу.

В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал своих двух дочерей.

Мужчина опубликовал фото 8-летней Соломии и 4-летней Стефании в своем Instagram. Сергей рассказал, что старшая дочь вступила в скаутскую организацию, поэтому они вместе с младшей пришли поддержать ее на первом собрании в столице.

"Соглашайтесь становиться воспитателями! Поздравляю всех с открытием пластового года", - подписал кадры Притула.

Видео дня

Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами дочерей Сергея в комментариях:

"Хорошенькие девочки-Притулята"

"Очень мило"

"Ваша дочь - умница"

"Папины лица".

К слову, Притула воспитывает четырех детей. Кроме Соломии и Стефании его жена Екатерина Сопельник недавно родила сына Марка. Также Сергей воспитывает старшего сына Дмитрия от предыдущего брака.

Напомним, ранее Сергей Притула признался, находится ли его 16-летний сын на учете в ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: