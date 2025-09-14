В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула впервые за долгое время показал своих двух дочерей.
Мужчина опубликовал фото 8-летней Соломии и 4-летней Стефании в своем Instagram. Сергей рассказал, что старшая дочь вступила в скаутскую организацию, поэтому они вместе с младшей пришли поддержать ее на первом собрании в столице.
"Соглашайтесь становиться воспитателями! Поздравляю всех с открытием пластового года", - подписал кадры Притула.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами дочерей Сергея в комментариях:
- "Хорошенькие девочки-Притулята"
- "Очень мило"
- "Ваша дочь - умница"
- "Папины лица".
К слову, Притула воспитывает четырех детей. Кроме Соломии и Стефании его жена Екатерина Сопельник недавно родила сына Марка. Также Сергей воспитывает старшего сына Дмитрия от предыдущего брака.
Напомним, ранее Сергей Притула признался, находится ли его 16-летний сын на учете в ТЦК.