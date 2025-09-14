Поговаривают, что Федор уже не в составе коллектива.

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" - группа Ziferblat может изменить свой состав.

Уже несколько дней в сети обсуждают возможный выход одного участника коллектива, а именно барабанщика Федора Ходакова. Внимательные поклонники заметили, что музыкант убрал информацию в своем Instagram о принадлежности к Ziferblat.

Также Федор отписался от официального аккаунта группы. А еще волну обсуждений относительно отсутствия Ходакова вызвала одна из сторис другого участника группы - Валентина.

"Просто без Феди плюс аура", - сказал музыкант, но потом удалил видео без каких-либо объяснений.

К слову, пока предположения поклонников группа официально не комментировала.

Что известно о группе Ziferblat

Группа Ziferblat была основана в 2015 году в Киеве братьями-близнецами Даниилом и Валентином Лещинскими. Первый официальный релиз музыканты выпустили в 2017 году, это была песня "Киносеанс". Через два года к коллективу присоединился барабанщик Федор.

В этом году Ziferblat выиграл Нацотбор на "Евровидение" и поехал в Базель представлять нашу страну. Ребята заняли в гранд-финале 9 место.

